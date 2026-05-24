Газдан рухнул на газон во время матча со СКА, он схватился за заднюю поверхность бедра. Хавбек «СиндЕката» пропустил почти год из-за надрыва приводящей мышцы
Артур Газданов получил травму в матче против СКА.
Хавбек «СиндЕката» Артур Газданов получил травму во время матча 5-го тура WINLINE Медиалиги.
Газдан рухнул на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Он не смог самостоятельно покинуть поле.
Игрок «СиндЕката» пропустил почти год из-за надрыва приводящей мышцы. Он получил травму в августе прошлого года, спустя несколько недель после перехода из 2Drots.
В седьмом сезоне Медиалиги Газданов провел 5 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии