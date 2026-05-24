Prime Squad – единственная команда, которая не набрала ни одного очка в МФЛ-7. Клуб создали экс-звезды 2Drots – Слон, Сэмио, Стиль, Сыч и Арчи

Prime Squad не смог набрать ни одного очка после пяти туров WINLINE Медиалиги.

Prime Squad потерял шансы на плей-офф седьмого сезона Медиалиги. После пяти туров команда занимает последнее место в группе С.

PS является единственной командой, которая не набрала ни одного очка в МФЛ-7. Клуб имеет разницу мячей 2-13, а самое разгромное поражение было в матче против Lit Energy (0:6).

Prime Squad появился весной 2026-го. Клуб создали экс-звезды 2Drots – Слон, Сэмио, Стиль, Сыч и Арчи. Главным тренером команды является Алан Гатагов.

