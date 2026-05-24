Осипов о судействе в матче «Амкал» – Lit Energy: «Не было ни одной ключевой ошибки. Не согласен, что «Амкал» убивали»

Осипов о судействе матча «Амкал» – Lit Energy: Не было ни одной ключевой ошибки.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что в матче между «Амкалом» и Lit Energy арбитры не совершили ни одной ключевой ошибки.

Напомним, форвард Lit Energy Константин Базелюк забил победный гол после окончания времени матча. В эпизоде до этого нападающий «литов» Ромарио попал рукой в лицо защитнику «Амкала» Арсению Левшуку, но арбитр встречи Дмитрий Ярцев не зафиксировал нарушения правил.

После забитого гола судья завершил игру и покинул поле. Но через несколько минут вернулся и посмотрел ВАР на красную карточку за удар Ромарио по Левшуку. Арбитр оставил свое решение в силе.

«Судья, мне кажется, сначала не понял, что хотят игроки «Амкала » и поэтому закончил матч.



Я подошел к резервному арбитру, чтобы узнать, что «Амкал» хочет. Там стоял врач команды, Ряба и Самыла. Они спокойно объяснили, что хотят посмотреть эпизод на предмет красной карточки.



Если красная карточка подтверждается после просмотра ВАР, то судья должен поставить штрафной и игра должна продолжиться.



Я пошел за судьей и сказал, что надо посмотреть.



Он принял решение, что этот эпизод не на красную карточку.



Насколько я понимаю в случае, если фол был на красную, – игра продолжается. По протоколу, если фол не на красную, то его не ставят после просмотра, и матч заканчивается.



Не сказал бы, что было однобокое судейство. Поспорил бы с Германом [о том, что арбитры убивали «Амкал»]. Это эмоции.



Ни одной ключевой ошибки судья не совершил, как мне это показалось. Да, судья долго смотрел моменты, которые многим казались очевидными. Но это вторично. Было бы хуже, если бы он посмотрел быстро, но допустил ошибку», – сказал Осипов.

Напомним, Lit Energy обыграл «Амкал» (3:2) в 5-м туре МФЛ-7.