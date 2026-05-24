«СиндЕкат» нанес первое поражение СКА в МФЛ-7. Во время матча Газдан получил травму

«СиндЕкат» обыграл СКА в 5-м туре Медиалиги.

WINLINE Медиалига, 5-й тур

24 мая, воскресенье

«СиндЕкат » – СКА – 1:1 (5:4 Б)

«СиндЕкат»: Арап, Герас Дж., Рус, Дзантик, Сакович, Подокс, Газдан, Фил, Дружина, Чува, Златан

СКА: Бага, Набабкин, Терри, Теняев, Герчик, Принц, Малыха, Аддо, Сима, Бадоев, Корж

Голы: 0:1 – Сима (32), 1:1 – Златан (36)

Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.

В первом тайме хавбек «СиндЕката» Артур Газданов рухнул на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Он не смог самостоятельно покинуть поле.