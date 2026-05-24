«Юнисон» проиграл «Эгриси» в 5-м туре МФЛ-7. Команде Вилсакома нужна была победа для сохранения шансов на плей-офф
WINLINE Медиалига, 5-й тур
24 мая, воскресенье
«Юнисон-Донецк» – «Эгриси» – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Сушилин (22), 1:1 – Карих (31, пенальти), 2:1 – Карих (38, пенальти), 2:2 – Бала Дж. (43), 2:3 – Росляков (45)
«Юнисон-Донецк»: Гагулаев, Баранов, Меркулов, Самсонов, Криворучко, Щербаков, Кочетков, Бес, Туман, Бабай, Карих.
«Эгриси»: Смирнов, Бала Дж., Иванов, Яненко, Захаров, Чванов, Росляков, Ибрагимов, Сменчугов, Шортанов, Ананьев.
Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
