«Матч ТВ» обыграл FC ViBE в 5-м туре МФЛ в серии буллиталити. Команда Кузнецова ввосьмером сравняла счет после окончания времени матча
«Матч ТВ» обыграл FC ViBE в 5-м туре Медиалиги.
WINLINE Медиалига, 5-й тур
24 мая, воскресенье
FC ViBE – «Матч ТВ» – 4:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Капитанов (14), 1:1 – Каджая (36), 2:1 – Бабков (39), 3:1 – Васиченко (43, пенальти), 3:3 – Иванов (45, бонусный мяч), 3:4 – Кирсанов (49, пенальти), 4:4 – Разборов (50).
Удаления: Дема (46, FC ViBE), Ильин (48, FC ViBE), Васиченко (50, FC ViBE).
FC ViBE: Махарадзе, Багдасар, Фетисов, Шмыков, Ильин, Каджая, Бабков, Коваль, Разборов, Федоров, Шакир.
«Матч ТВ»: Мухин, Ахильгов, Кириченко, Багдашкин, Спирин, Кирсанов, Рыбаков, Воронин, Косырев, Гаучо, Зубков.
Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии