Смолов о завершении карьеры: «Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочется. Раньше я серьезно относился к спортивному режиму и долго не выпивал»
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал о жизни после завершения карьеры.
– В завершении карьеры наверняка есть и плюсы. Ты уже год можешь позволить больше, чем позволял себе 15 лет. В чем главные плюсы?
– Как минимум, пивка попить и в баню пойти, когда мне хочется.
– Это ты и так делал раньше.
– Нет, кстати, это заблуждение. Пивко я пил и в баню ходил, но я серьезно относился к спортивному режиму и очень долго не выпивал.
– Есть ощущение, что ты искренне счастлив, так как у тебя больше возможностей потусоваться?
– Да, по мне видно, что это искренне? И ровно поэтому я не переживаю о том, что карьера закончилась – появилось больше времени на саморазвитие, путешествия, «Чек-лист» с Okko (тревел-шоу Смолова – Спортс’’). Мне нравится путешествовать, познавать мир и общаться с новыми людьми, – сказал Смолов в интервью Okko Спорт.
Это какой-то цирк, наши лимитчики ещё себя и великомученниками выставляют, получая 3 миллиона евро!