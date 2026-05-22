Смолов о завершении карьеры: «Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочется. Раньше я серьезно относился к спортивному режиму и долго не выпивал»

Федор Смолов: могу пивка попить и в баню пойти, когда хочется.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо » и «БроукБойз » Федор Смолов рассказал о жизни после завершения карьеры.

– В завершении карьеры наверняка есть и плюсы. Ты уже год можешь позволить больше, чем позволял себе 15 лет. В чем главные плюсы?

– Как минимум, пивка попить и в баню пойти, когда мне хочется.

– Это ты и так делал раньше.

– Нет, кстати, это заблуждение. Пивко я пил и в баню ходил, но я серьезно относился к спортивному режиму и очень долго не выпивал.

– Есть ощущение, что ты искренне счастлив, так как у тебя больше возможностей потусоваться?

– Да, по мне видно, что это искренне? И ровно поэтому я не переживаю о том, что карьера закончилась – появилось больше времени на саморазвитие, путешествия, «Чек-лист» с Okko (тревел-шоу Смолова – Спортс’’). Мне нравится путешествовать, познавать мир и общаться с новыми людьми, – сказал Смолов в интервью Okko Спорт.