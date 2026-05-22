Смолов о завершении карьеры: «Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочется. Раньше я серьезно относился к спортивному режиму и долго не выпивал»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал о жизни после завершения карьеры.

– В завершении карьеры наверняка есть и плюсы. Ты уже год можешь позволить больше, чем позволял себе 15 лет. В чем главные плюсы?

– Как минимум, пивка попить и в баню пойти, когда мне хочется.

– Это ты и так делал раньше.

– Нет, кстати, это заблуждение. Пивко я пил и в баню ходил, но я серьезно относился к спортивному режиму и очень долго не выпивал.

– Есть ощущение, что ты искренне счастлив, так как у тебя больше возможностей потусоваться?

– Да, по мне видно, что это искренне? И ровно поэтому я не переживаю о том, что карьера закончилась – появилось больше времени на саморазвитие, путешествия, «Чек-лист» с Okko (тревел-шоу Смолова – Спортс’’). Мне нравится путешествовать, познавать мир и общаться с новыми людьми, – сказал Смолов в интервью Okko Спорт.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Okko Спорт
Комментарии

Милевский пьяный играл лучше Смолова:))
Это точно
Так Миля телок по барам таскал ,а смола телки по барам , и по кофейням таскают
Бывало даже 2 дня не пил, добавил Смолов
Стоп, это он трезвый так последние годы играл??? Осуждаю!

Это какой-то цирк, наши лимитчики ещё себя и великомученниками выставляют, получая 3 миллиона евро!
Ни одного foreign слова,это не Смолов
Смолов, сделай blink своим eye, если тебя держат hostage
Нам то не гони.
Так играть стрезву невозможно!
Сколько еще новостей спортс выжмет из одного порезанного интервью?
У спортса и Смолова один владелец если че
"И даже кофе не пью в Кофемании" - добавил Фёдор
...пока трезвый.
Не выпивал он)) Кого ты лечишь?
После пивка легче зауринить :)
Отчего нет.
Тебе не помогло это!!
