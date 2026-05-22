  Федор Смолов: «По мере того как я становился старше, размер бутс увеличивался раз в два года. Сейчас коллекционирую кроссовки Nike – половину надеть не могу»
Федор Смолов: «По мере того как я становился старше, размер бутс увеличивался раз в два года. Сейчас коллекционирую кроссовки Nike – половину надеть не могу»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал о выборе обуви и бутс в подкасте со стримером Nix.

«Сейчас тренд – брать бутсы немного больше, чтобы нога чувствовала себя комфортнее. По мере того как я становился старше, размер бутс у меня увеличивался раз в два года.

По молодости был тренд: брать бутсы на размер меньше, класть в кипяток, вытаскивать стельки. Пальцы сгибаются, но когда они разобьются, мяч пипец чувствуешь – так все делали. Я и обувь так носил. Пальцы настолько привыкли к такому положению, что и повседневную обувь так покупал.

А сейчас я коллекционирую кроссовки Nike – Jordan, единички, половину надеть не могу. Новые лежат, я их надеваю и думаю: «Как обидно, что я заказывал другой размер». Сейчас мог бы ходить, но они стоят для красоты. Разница – полтора размера с прошлым», – сказал Смолов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol Talk
Я раньше верил что он умный, образованный парень)
Это когда такой неведомый момент был?
Было время , активно брали у него интервью, где он преподносил себя начитанным, эрудированным человеком. Видимо , грамотно пиар-менеджер работал.
Вот и раскрыт секрет его косоногости. О какой игре может идти речь в раздолбанных бутсах без стелек, да ещё на размер меньше нужного?
Всё, што нужно знать о его умственных способностях.
С каждым годом все больше уходит туалетной бумаги.
Типичный инфантил, не стал бы футболистом, жил бы с мамкой в Саратове и играл бы в кс после работы в пятёрочке
РилСмолТок. Настало время «интересных» историй😆
Какая интересная новость. Буду ждать развязки
Вот что бывает когда не у очень умного человека есть много денег по сути из воздуха... Надеюсь, скоро про него уже все забудут
А размер мозга уменьшался
Можно раздать
