Федор Смолов: «По мере того как я становился старше, размер бутс увеличивался раз в два года. Сейчас коллекционирую кроссовки Nike – половину надеть не могу»

Федор Смолов: по мере того как я становился старше, размер бутс увеличивался.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо » и «БроукБойз » Федор Смолов рассказал о выборе обуви и бутс в подкасте со стримером Nix .

«Сейчас тренд – брать бутсы немного больше, чтобы нога чувствовала себя комфортнее. По мере того как я становился старше, размер бутс у меня увеличивался раз в два года.

По молодости был тренд: брать бутсы на размер меньше, класть в кипяток, вытаскивать стельки. Пальцы сгибаются, но когда они разобьются, мяч пипец чувствуешь – так все делали. Я и обувь так носил. Пальцы настолько привыкли к такому положению, что и повседневную обувь так покупал.

А сейчас я коллекционирую кроссовки Nike – Jordan, единички, половину надеть не могу. Новые лежат, я их надеваю и думаю: «Как обидно, что я заказывал другой размер». Сейчас мог бы ходить, но они стоят для красоты. Разница – полтора размера с прошлым», – сказал Смолов.