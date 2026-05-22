Смолов об учебе на тренера: «Относительно нравится. Клуб для стажировки пока не выбрал»

Смолов об учебе на тренера: нравится. Клуб для стажировки пока не выбрал.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо » и «БроукБойз » Федор Смолов рассказал подробнее об учебе на тренера. «С 18 мая новый модуль, учусь. Учеба относительно нравится. Пока клуб для стажировки не выбрал», – сказал Смолов. Ранее Смолов сообщил , что начал учиться на тренера.