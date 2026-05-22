  «Поеду на матч с «Пэлас»: билет на их трибуну стоит 150 тысяч, на «Арсенала» – около 450. Самая дорогая поездка будет на финал ЛЧ – 400 тысяч за хорошее место». Райзен о выездах
«Поеду на матч с «Пэлас»: билет на их трибуну стоит 150 тысяч, на «Арсенала» – около 450. Самая дорогая поездка будет на финал ЛЧ – 400 тысяч за хорошее место». Райзен о выездах

Стример, президент «БроукБойз» Артем Райзен рассказал, сколько тратит денег на поездки на матчи «Арсенала».

Райзен болеет за лондонский клуб с 2006 года.

«За всю жизнь я посетил 10-11 матчей «Арсенала». Обычно летаю раз в два месяца, на знаковые матчи. 

Выходит дорого – примерно 150-200 тысяч рублей на перелет, проживание и билет на матч. Англия – дорогая страна, курс фунта сумасшедший. Я поеду на матч с «Кристал Пэлас» в 38-м туре: билет на их трибуну стоит 150 тысяч рублей, на трибуну «Арсенала» – около 450 тысяч. 

Скоро будет самая дорогая поездка – на финал ЛЧ. Билет на хорошее место стоит 400 тысяч, плюс перелет и проживание – еще 150 тысяч. Просто космос! 

Конечно, немного жалко тратить такие деньги: хочется дома, квартиры, машины. Но спустя время ты не будешь помнить, как зарабатывались эти суммы. Зато точно запомнишь эмоции. Финал ЛЧ – это матч, который можно увидеть раз в жизни. Мы не каждый год доходим так далеко.

Самый яркий выезд из уже случившихся – в Мадрид, когда прибили «Реал» 3:0. Я увидел тот самый гол Райса вживую – фантастика! Считаю, что это лучший штрафной в истории Лиги чемпионов

Больше всего запоминается атмосфера на стадионе. Раньше на «Эмирейтс» болели академично, сейчас энергии больше. Даже если у Англии все будет плохо, но футбол сохранится таким же, в страну будут ездить миллионы людей. Англия показывает, какими должны быть футбол и культура боления. 

Запомнился перфоманс в полуфинале с «Атлетико»: я сидел под огромным баннером, салюты запускали. Было очень красиво. После победы стадион долго пел», – рассказал Райзен в интервью автору Спортса’’ Максиму Иванову.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
«За свою жизнь я посетил 10-11 матчей «Арсенала»…»
«Обычно летаю раз в 2 месяца…»

Он школьник с проблемами в арифметике или всего 2-3 года за «Арсенал» болеет? А может просто врет, чтобы казаться в теме?😂

«Курс фунта сумасшедший…»
Расскажите ему, что пара GBP/RUB сейчас на уровнях 2015-16 года…🤦‍♂️
ОтветБоевой Бурят Путина
Болеет с 2006. Летает раз в два месяца. За всю жизнь посетил 10-11 матчей. 🤣
ОтветБоевой Бурят Путина
"Самый яркий выезд из уже случившихся – в Мадрид, когда прибили «Реал» 3:0. Я увидел тот самый гол Райса вживую – фантастика!"

да и здесь бред какой-то - Райс тот гол забил в Лондоне
На хрен тут постить это? Вообще по барабану,куда этот ноунейм поедет
На хрен тут постить это? Вообще по барабану,куда этот ноунейм поедет
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ты к стати тоже
Официальная стоимость разового билета для взрослого на домашнюю трибуну ФК «Кристал Пэлас» (стадион «Селхерст Парк») составляет от £30 до £80 (примерно от 3 500 до 9 300 рублей)

Для Арсенала билеты для членов клуба тоже копейки по сравнению с приведёнными цифрами (до 20 тысяч). Для не членов клуба на топовые матчи у перекупов от £800 до £1200+ (~93 000 – 140 000 рублей).
Официальная номинальная стоимость билета на матч Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» 24 мая для взрослого составляет от £30 до £84 (примерно от 3 500 до 9 800 рублей), но цена для не-членов клуба на вторичном рынке начинается от £95 и доходит до £650 (75000 рублей)
Так что о каких 150-450 тысячах лопочет этот обормот мне решительно непонятно)
"Обормот" улыбнуло🤣🤣🤣🤣
спекуляция? у нас тоже на важные матчи билеты дороже)
1500+ евро стоит билет на 38 тур КП-Арсенал?
И 4500+ евро стоит билет на трибуну Арсенала?

В каком Мадриде то Арсенал обыграл Реал 3:0?
Мб он в Фифу переиграл просто?
В жопу пусть слетает ещё!
В жопу пусть слетает ещё!
Это у них на тренировках регулярно)
Каким надо быть отсталым, чтобы тратить 450 тысяч на игру Арсенала и смотреть его 1 гол с углового?
Пол года назад отправил заявку перекупам на 6 билетов на Пэлас пр Арсенал за 220 евро каждый деньги списались, вроде все отлично, а вчера пришло письмо что они решили отклонить заявку на продажу билетов. Деньги вернули. Только вот билеты на самолет и апарты куплены, теперь идем на матч Тотенхема. Будьте осторожны, всякое бывает.
Я сперва думал это мем про процессоры АМД какой-то… И лучше бы оно так было…
Зачем гостиница? В нулевые летал, после матча в аэропорт до утреннего рейса домой
Какой-то фееричный МирДверьМяч.. Хотя, для очередного дыроблогера это естественно
