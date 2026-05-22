«Поеду на матч с «Пэлас»: билет на их трибуну стоит 150 тысяч, на «Арсенала» – около 450. Самая дорогая поездка будет на финал ЛЧ – 400 тысяч за хорошее место». Райзен о выездах

Райзен: самая дорогая поездка будет на финал ЛЧ – 400 тысяч за хорошее место.

Стример, президент «БроукБойз » Артем Райзен рассказал, сколько тратит денег на поездки на матчи «Арсенала».

Райзен болеет за лондонский клуб с 2006 года.

«За всю жизнь я посетил 10-11 матчей «Арсенала». Обычно летаю раз в два месяца, на знаковые матчи.

Выходит дорого – примерно 150-200 тысяч рублей на перелет, проживание и билет на матч. Англия – дорогая страна, курс фунта сумасшедший. Я поеду на матч с «Кристал Пэлас » в 38-м туре: билет на их трибуну стоит 150 тысяч рублей, на трибуну «Арсенала» – около 450 тысяч.

Скоро будет самая дорогая поездка – на финал ЛЧ. Билет на хорошее место стоит 400 тысяч, плюс перелет и проживание – еще 150 тысяч. Просто космос!

Конечно, немного жалко тратить такие деньги: хочется дома, квартиры, машины. Но спустя время ты не будешь помнить, как зарабатывались эти суммы. Зато точно запомнишь эмоции. Финал ЛЧ – это матч, который можно увидеть раз в жизни. Мы не каждый год доходим так далеко.

Самый яркий выезд из уже случившихся – в Мадрид, когда прибили «Реал » 3:0. Я увидел тот самый гол Райса вживую – фантастика! Считаю, что это лучший штрафной в истории Лиги чемпионов .

Больше всего запоминается атмосфера на стадионе. Раньше на «Эмирейтс » болели академично, сейчас энергии больше. Даже если у Англии все будет плохо, но футбол сохранится таким же, в страну будут ездить миллионы людей. Англия показывает, какими должны быть футбол и культура боления.

Запомнился перфоманс в полуфинале с «Атлетико »: я сидел под огромным баннером, салюты запускали. Было очень красиво. После победы стадион долго пел», – рассказал Райзен в интервью автору Спортса’’ Максиму Иванову.

