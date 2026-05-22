Кингс ЧМ среди клубов пройдет в Италии с 26 июля по 1 августа. Среди участников команды Ямаля и Неймара

Кингс ЧМ среди клубов пройдет в Италии с 26 июля по 1 августа.

В турнире примут участие 16 команд:

Los Troncos – действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;

Porcinos – победитель Кингс Лиги среди чемпионов европейских лиг;

Furia (команда Неймара) – победитель латиноамериканской Кингс Лиги;

DR7 – чемпион Кингс Лиги Ближнего Востока и Северной Африки;

Ultimate Mostoles (команда российского медиафутболиста Прокопа ) – победитель регулярного сезона испанской Кингс Лиги;

La Capital CF (команда Ламина Ямаля) – клуб занял 2-е место в регулярном сезоне испанской Кингс Лиги, но квалифицировался на турнир из-за того, что чемпион Кингс Лиги Испании Los Troncos уже участвует как действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;

Aniquiladores FC – чемпион мексиканской Кингс Лиги;

Atletico Parceros (команда Хамеса Родригеса) – победитель регулярного сезона мексиканской Кингс Лиги;

Alpak FC – чемпион итальянской Кингс Лиги;

Underdogs FC – победитель регулярного сезона итальянской Кингс Лиги;

DesimpaiN – чемпион бразильской Кингс Лиги;

G3X FC – финалист бразильской Кингс Лиги (попал на клубный Кингс ЧМ из-за того, что чемпион Кингс Лиги Бразилии DesimpaiN уже квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона);

Karasu – чемпион французской Кингс Лиги;

No Rules – чемпион немецкой Кингс Лиги;

FWZ – получили прямое приглашение;

Stallions – получили прямое приглашение.