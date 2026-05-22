Кингс ЧМ среди клубов пройдет в Италии с 26 июля по 1 августа. Среди участников команды Ямаля и Неймара
В турнире примут участие 16 команд:
Los Troncos – действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;
Porcinos – победитель Кингс Лиги среди чемпионов европейских лиг;
Furia (команда Неймара) – победитель латиноамериканской Кингс Лиги;
DR7 – чемпион Кингс Лиги Ближнего Востока и Северной Африки;
Ultimate Mostoles (команда российского медиафутболиста Прокопа) – победитель регулярного сезона испанской Кингс Лиги;
La Capital CF (команда Ламина Ямаля) – клуб занял 2-е место в регулярном сезоне испанской Кингс Лиги, но квалифицировался на турнир из-за того, что чемпион Кингс Лиги Испании Los Troncos уже участвует как действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;
Aniquiladores FC – чемпион мексиканской Кингс Лиги;
Atletico Parceros (команда Хамеса Родригеса) – победитель регулярного сезона мексиканской Кингс Лиги;
Alpak FC – чемпион итальянской Кингс Лиги;
Underdogs FC – победитель регулярного сезона итальянской Кингс Лиги;
DesimpaiN – чемпион бразильской Кингс Лиги;
G3X FC – финалист бразильской Кингс Лиги (попал на клубный Кингс ЧМ из-за того, что чемпион Кингс Лиги Бразилии DesimpaiN уже квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона);
Karasu – чемпион французской Кингс Лиги;
No Rules – чемпион немецкой Кингс Лиги;
FWZ – получили прямое приглашение;
Stallions – получили прямое приглашение.
