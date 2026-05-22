«Броуки» представили форму, вдохновленную телефоном Nokia 3310. Они сыграют в ней против 2Drots в Казани
«Броуки» представили форму, вдохновленную телефоном Nokia 3310.
«Броуки» показали выездной комплект формы, вдохновленный телефоном Nokia 3310.
Это коллаборация с московским брендом одежды Mydriasis.
««БроукБойз» сыграют в новом комплекте формы против 2Drots в 5-м туре седьмого сезона WINLINE Медиалиги.
Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный» 23 мая. Начало матча – в 16:00 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Mydriasis
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии