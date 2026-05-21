  • «Ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Невилл потроллил стримера Райзена, встретив его в Марбелье
«Ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Невилл потроллил стримера Райзена, встретив его в Марбелье

Стример и президент «БроукБойз» Артем Райзен рассказал, как его потроллил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«На выездах часто общаюсь с английскими фанатами. Когда-то беседовал с мужичком, который продавал абонемент. Он говорил, что когда Унаи Эмери тренировал «Арсенал», был тихий ужас.

Хотел, чтобы мы вылетели в Чемпионшип и заново строили команду. Но сейчас все отмечают, что с приходом Артеты команда вернула менталитет.

Иногда встречаю бывших игроков клуба на матчах. Лукаса Переса видел, Фредрика Юнгберга. Но не общался с ними: мне сложно подходить к кому-то, тем более снимать это на камеру.

Однажды я гулял в Марбелье в футболке «Арсенала» и встретил Гари Невилла. Он подходит: «Откуда ты?» Я отвечаю, что из России. Он говорит: «Так какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Было забавно», – рассказал Райзен в интервью автору Спортса’’ Максиму Иванову.

Райзен болеет за лондонский клуб с 2006 года.

Счастье человека, 20 лет ждавшего чемпионство «Арсенала»

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
У меня на работе двое коллег-британцев.
Я расскажу, что это значит.
У них в Британии нет вообще такого понятия «болеть за своих в еврокубках». Ни один человек из Манчестера не будет поддерживать Ливерпуль, потому что он из Англии, скорее даже наоборот.
Support Your Local Team - поддержка команды из своего города - в абсолюте. Если у тебя в Ярославле есть Шинник - ты не носишь цвета Спартака, это закон. У тебя есть местная команда.
И это реально круто, оттуда и успехи маленьких клубов - никто в Лестере не нацепит футболку Арсенала.
Такое нужно культивировать повсеместно, это реально важно и классно. Своя команда - где бы она ни играла.
Ответkenny_182
Я из Челябинска. Поэтому в 1999 году стал болеть за Манчестер Юнайтед 🤣✌️
Ответkenny_182
Абсолютно согласен, могу симпатизировать каким-то европейским клубам, но называть себя болельщиком условных Реала или Арсенала... Не понимаю такого. Никакой связи с этим клубами: не территориальной, не исторической, не семейной. Любой болельщик Урала и Шинника вызывает у меня кратно больше уважения, чем российские фанф "Юнайтед" и "Баварий" с "детства"
А что здесь забавного?
ОтветАлексей Филиппов
А что здесь забавного?
дык, Арсенал был тульский)
ОтветАлексей Филиппов
А что здесь забавного?
Типа раз из России, то должен носить футболку «Челси», инглиш хьюмор
Заголовок высосан из фразы: "дай сигаретку, у тебя рубашка в клетку!"

Журналистика наоборот.
ОтветОлег Растегаев
Заголовок высосан из фразы: "дай сигаретку, у тебя рубашка в клетку!" Журналистика наоборот.
Дай папироску, у тебя штаны в полоску

Учим классику )
ОтветViiick
Дай папироску, у тебя штаны в полоску Учим классику )
У нас порядок простой
Купил - пожуем с тобой
Я немного в шоке от местных комментариев.
Как можно болеть за клубы из Европы?
Да легко,абсолютно.
Достаточно посмотреть как играют у нас и как играют там.
Зачем мне смотреть на ленивых лимитчиков и третьесортных бразилов футболистов в РПЛ,если я могу смотреть на лучших в мире в АПЛ,ЛЧ или в классико?))
Помню давным давно видел видео,как Ливерпуль приехал куда-то в Азии.
Друг болельщик Ливерпуля и скинул вроде,но не суть.
Там местная девушка навзрыд зарыдала,когда Джерарда увидела.
Он аж засмущался бедолага.
Вот до какой степени люди переживают.
А вы тут не довольны что мы с дивана болеем и в комментариях ругаемся.
АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО болеть за лучшие клубы мира.
Клубы над этим очень много работают,чтобы привлекать болельщиков со всего мира.
ОтветДоминатор3000
Приобщиться к чему-то большому. Сам себе не кажешься таким маленьким и обычным.
ОтветДоминатор3000
На этот вопрос ответьте себе прочитав, что такое культура боления по английски. Даже среди англичан вы по факту глоры.
Плюсую
Какого ,,,, ты в майке Арсенала?
не мешайте райзенам почувствовать себя немножечко европейцами...
Я, конечно, не понимаю как можно болеть за команду из другой страны, но, тем не менее, россиянин может болеть за Арсенал, хотя бы, потому что там играл тот же Аршавин, например. Хотя откуда мелкобританцу знать что-то о логике.
А я всегда ржал с того как наши люди пишут про иностранные клубы - мы купили, мы играли.
Ты хоть на домашнем матче был «своего» клуба ? Ахахах
ОтветАндрей Федоров
Согласен, жалкое зрелище
ОтветАндрей Федоров
это кринж конечно
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.... Не переключайтесь.
Раз он с 2006 года за Вулвич-Арсенал гоняет, то , как старый хулз, влупил бы оппоненту бутылкой в жбан .
