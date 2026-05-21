«Ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Невилл потроллил стримера Райзена, встретив его в Марбелье

Гари Невилл: ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?.

Стример и президент «БроукБойз» Артем Райзен рассказал, как его потроллил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«На выездах часто общаюсь с английскими фанатами. Когда-то беседовал с мужичком, который продавал абонемент. Он говорил, что когда Унаи Эмери тренировал «Арсенал», был тихий ужас.

Хотел, чтобы мы вылетели в Чемпионшип и заново строили команду. Но сейчас все отмечают, что с приходом Артеты команда вернула менталитет.

Иногда встречаю бывших игроков клуба на матчах. Лукаса Переса видел, Фредрика Юнгберга. Но не общался с ними: мне сложно подходить к кому-то, тем более снимать это на камеру.

Однажды я гулял в Марбелье в футболке «Арсенала» и встретил Гари Невилла. Он подходит: «Откуда ты?» Я отвечаю, что из России. Он говорит: «Так какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Было забавно», – рассказал Райзен в интервью автору Спортса’’ Максиму Иванову.

Райзен болеет за лондонский клуб с 2006 года.

Счастье человека, 20 лет ждавшего чемпионство «Арсенала»