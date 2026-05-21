«Ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Невилл потроллил стримера Райзена, встретив его в Марбелье
Стример и президент «БроукБойз» Артем Райзен рассказал, как его потроллил экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
«На выездах часто общаюсь с английскими фанатами. Когда-то беседовал с мужичком, который продавал абонемент. Он говорил, что когда Унаи Эмери тренировал «Арсенал», был тихий ужас.
Хотел, чтобы мы вылетели в Чемпионшип и заново строили команду. Но сейчас все отмечают, что с приходом Артеты команда вернула менталитет.
Иногда встречаю бывших игроков клуба на матчах. Лукаса Переса видел, Фредрика Юнгберга. Но не общался с ними: мне сложно подходить к кому-то, тем более снимать это на камеру.
Однажды я гулял в Марбелье в футболке «Арсенала» и встретил Гари Невилла. Он подходит: «Откуда ты?» Я отвечаю, что из России. Он говорит: «Так какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Было забавно», – рассказал Райзен в интервью автору Спортса’’ Максиму Иванову.
Райзен болеет за лондонский клуб с 2006 года.
Я расскажу, что это значит.
У них в Британии нет вообще такого понятия «болеть за своих в еврокубках». Ни один человек из Манчестера не будет поддерживать Ливерпуль, потому что он из Англии, скорее даже наоборот.
Support Your Local Team - поддержка команды из своего города - в абсолюте. Если у тебя в Ярославле есть Шинник - ты не носишь цвета Спартака, это закон. У тебя есть местная команда.
И это реально круто, оттуда и успехи маленьких клубов - никто в Лестере не нацепит футболку Арсенала.
Такое нужно культивировать повсеместно, это реально важно и классно. Своя команда - где бы она ни играла.
Как можно болеть за клубы из Европы?
Да легко,абсолютно.
Достаточно посмотреть как играют у нас и как играют там.
Зачем мне смотреть на ленивых лимитчиков и третьесортных бразилов футболистов в РПЛ,если я могу смотреть на лучших в мире в АПЛ,ЛЧ или в классико?))
Помню давным давно видел видео,как Ливерпуль приехал куда-то в Азии.
Друг болельщик Ливерпуля и скинул вроде,но не суть.
Там местная девушка навзрыд зарыдала,когда Джерарда увидела.
Он аж засмущался бедолага.
Вот до какой степени люди переживают.
А вы тут не довольны что мы с дивана болеем и в комментариях ругаемся.
АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО болеть за лучшие клубы мира.
Клубы над этим очень много работают,чтобы привлекать болельщиков со всего мира.
Какого ,,,, ты в майке Арсенала?
Ты хоть на домашнем матче был «своего» клуба ? Ахахах