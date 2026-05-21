  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Ты же не скажешь девушке сразу: «Привет, я Егор, давай #######!» Тренер «Банки» Сергей Гришин дал установку игроку быть хитрее в штрафной
Видео
0

«Ты же не скажешь девушке сразу: «Привет, я Егор, давай #######!» Тренер «Банки» Сергей Гришин дал установку игроку быть хитрее в штрафной

Установка тренера «Банки» Сергея Гришина в МФЛ: Привет! Я Егор, давай #######.

Помощник главного тренера «Банки», экс-хавбек «Динамо» Сергей Гришин дал необычную установку в перерыве матча против «Юнисон-Донецк» в 4-м туре WINLINE Медиалиги (1:1, 1:3 по буллиталити).

Он попросил нападающего Егора Дорофеева действовать более непредсказуемо в штрафной площади соперника.

«Будь немножко хитрее в штрафной. У тебя есть девушка? Вот когда она у тебя появится, ты же сначала ее будешь водить в ресторан, кино, кафе. Ты же не подойдешь и не скажешь: «Привет! Я Егор, давай ####### [займемся сексом]». Правильно? Ты же будешь как-то хитро заходить к ней? Здесь так же. Там же точно такие же люди. Показал влево, убрал вправо и положил», – сказал Гришин.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Банки»
logoWinline Медиалига
Сергей Гришин
logoБанка
брань
logoДинамо Москва
контент
logoЮнисон-Донецк

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Почему новость с аналитикой Ильи Мэддисона про футбол не на основном спортсе (без возможности оставлять комментарии с текущего аккаунта), а подобные новости и прочая дичь про порноактрис и девушек винисусов-ямалей в основном блоке?
ОтветShadow1882
Почему новость с аналитикой Ильи Мэддисона про футбол не на основном спортсе (без возможности оставлять комментарии с текущего аккаунта), а подобные новости и прочая дичь про порноактрис и девушек винисусов-ямалей в основном блоке?
потому что за это платит винлайн каждый месяц миллионы рублей, а Медисон просто бедная легенда ....
Ответxforstx
потому что за это платит винлайн каждый месяц миллионы рублей, а Медисон просто бедная легенда ....
Ну не такая и бедная. А ботоводство на матчах медиалиги наверняка соизмеримо с тем, что на твиче делают. Вот и уходят деньги хз для кого
Вот это угар конечно, матюкается мужик, надо точно теперь смотреть медиалигу
ОтветАлексей Филиппов
Вот это угар конечно, матюкается мужик, надо точно теперь смотреть медиалигу
Это тоже не мат. Недавно выясняли
Ответsoldat2212
Это тоже не мат. Недавно выясняли
Как это не мат, разве ####### не считается за мат?
Прекол, да, спортс?
И первый секас у вас будет только на 10 свидании. Так и у тебя - первый удар в створ только с восьмой попытки, а гол забьёшь - с пятнадцатой.
СПОРТС, ### #####!
ОтветIdalgo
СПОРТС, ### #####!
А слабО раскрыть карты?))
ОтветDemyan Grachev
А слабО раскрыть карты?))
Коммент в духе ксении собчак ахаха
И с телкой так же надо: показал влево, убрал вправо и положил) классика!
почему не скажешь?
ОтветCaSpeR-13
почему не скажешь?
В контексте медиафутбола, я бы спросил, почему девушке.
Пое##мся- не сходятся решёточки. Кто раскроет буквы?
ОтветDemyan Grachev
Пое##мся- не сходятся решёточки. Кто раскроет буквы?
Откройте букву Е!
откуда он знает мой способ знакомства с девушками?
Гришин анекдот про поручика Ржевского не слышал никогда?
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «10» разгромил «Банку», «СиндЕкат» нанес первое поражение СКА. Результаты 5-го тура Медиалиги
57 минут назад
«Броуки» обыграли «Матч ТВ», 2Drots выиграли у FC ViBE Кузнецова в 4-м туре Медиалиги
17 мая, 20:19
«Банка» уступила «Юнисону» в серии буллиталити в 4-м туре Медиалиги
16 мая, 10:15
Рекомендуем
Главные новости
ФК «10» разгромил «Банку», «СиндЕкат» нанес первое поражение СКА. Результаты 5-го тура Медиалиги
57 минут назад
ФК «10» разгромил «Банку» в заключительном матче 5-го тура МФЛ-7. Прокоп вернулся в «Банку»
59 минут назад
«СиндЕкат» нанес первое поражение СКА в МФЛ-7. Во время матча Газдан получил травму
сегодня, 17:40
Газдан рухнул на газон во время матча со СКА, он схватился за заднюю поверхность бедра. Хавбек «СиндЕката» пропустил почти год из-за надрыва приводящей мышцы
сегодня, 16:18
Prime Squad – единственная команда, которая не набрала ни одного очка в МФЛ-7. Клуб создали экс-звезды 2Drots – Слон, Сэмио, Стиль, Сыч и Арчи
сегодня, 14:44
«Юнисон» проиграл «Эгриси» в 5-м туре МФЛ-7. Команде Вилсакома нужна была победа для сохранения шансов на плей-офф
сегодня, 14:27
«Матч ТВ» обыграл FC ViBE в 5-м туре МФЛ в серии буллиталити. Команда Кузнецова ввосьмером сравняла счет после окончания времени матча
сегодня, 11:42
Осипов о судействе в матче «Амкал» – Lit Energy: «Не было ни одной ключевой ошибки. Не согласен, что «Амкал» убивали»
сегодня, 10:45
Lit Energy обыграл «Амкал» в 5-м туре Медиалиги. Базелюк забил после окончания основного времени
вчера, 19:14
2Drots обыграли «БроукБойз» в 5-м туре Медиалиги. «Самураи» вышли в плей-офф с первого места в группе
вчера, 15:17
Ко всем новостям
Последние новости
Маврин обозвал Дурасова слизняком: «Как уж на сковородке. Я задал конкретный вопрос, а ты на него не ответил»
вчера, 18:26
Экс-тренер «Титана» Медведев возглавил «Сатурн»
20 мая, 13:35
Экс-защитник «Ротора» Пискунов: «Кто-то сразу из академии «Спартака» попадает в основу. У меня путь от КФК до РПЛ»
19 мая, 16:44
«Ну это 100% Тима Мозгов». Сооснователь Media Basket Кострубов назвал топ-3 игрока в истории лиги
19 мая, 12:10
Около 10 тысяч зрителей посетили финал Media Basket на ЦСКА Арене
18 мая, 19:15
«Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»
18 мая, 10:06Видео
Федор Смолов: «Поздравляю всех с окончанием РПЛ. Теперь можно официально наслаждаться футболом»
17 мая, 17:30
Центровой «Майами» Голдин посетил Финал четырех Лига Ставок Media Basket
17 мая, 16:56Видео
«Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала». Дэн Безопасность об экс-хавбеке 2Drots и ФК «10»
17 мая, 12:22Видео
В трансляциях Лига Ставок Media Basket применили нейросетевые повторы
16 мая, 18:49Видео
Рекомендуем