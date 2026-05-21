«Ты же не скажешь девушке сразу: «Привет, я Егор, давай #######!» Тренер «Банки» Сергей Гришин дал установку игроку быть хитрее в штрафной

Помощник главного тренера «Банки», экс-хавбек «Динамо» Сергей Гришин дал необычную установку в перерыве матча против «Юнисон-Донецк» в 4-м туре WINLINE Медиалиги (1:1, 1:3 по буллиталити).

Он попросил нападающего Егора Дорофеева действовать более непредсказуемо в штрафной площади соперника.

«Будь немножко хитрее в штрафной. У тебя есть девушка? Вот когда она у тебя появится, ты же сначала ее будешь водить в ресторан, кино, кафе. Ты же не подойдешь и не скажешь: «Привет! Я Егор, давай ####### [займемся сексом]». Правильно? Ты же будешь как-то хитро заходить к ней? Здесь так же. Там же точно такие же люди. Показал влево, убрал вправо и положил», – сказал Гришин.