Дмитрий Тарасов: «Когда Диарра переходил в «Локо», писали, что я сяду на лавку. Я не испугался конкуренции и доказал, что нельзя никого бояться. В итоге мы оба играли»
Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о конкуренции с экс-хавбеком «Реала» Лассана Диарра.
«Помню, когда появилась новость, что Лассана Диарра переходит в «Локомотив», все писали, что я сяду на лавку, что я ему не конкурент.
Но для меня конкуренция – это вызов. Всегда надо стремиться быть лучшим и не бояться ее.
В тот период на меня было давление, но я с ним справился просто: за счет тренировок и отношения к делу показывал и доказывал, что я не хуже.
Когда пришел Диарра, тренер ломал голову: ему не за что было меня убрать, потому что я хорошо играл. Он классно выбрался: нашел нам двоим место на поле. Он поменял схему, и мы с ним играли вдвоем. Я играл в основе.
Я не испугался конкуренции и всем доказал, что нельзя никого бояться. Нужно рассчитывать на себя, думать о себе и доказывать делом, а не болтовней. Нельзя бояться конкуренции, она должна мотивировать», – сказал Тарасов.
Диарра и Тарасов вместе играли в «Локомотиве» с 2013-го по 2014 год.
27 тур - Тарасов, Оздоев, Миранчук
28 тур - Тарасов, Глушаков, Миранчук
29 тур - Тарасов, Тигорев, Миранчук
30 тур - Тигорев, Миранчук, Торбинский
В июле Глушаков уехал в Спартак, Торбинский ушел свободным агентом в Рубин. Ты выиграл конкуренцию у посредственного Тигорева и Оздоева, которому был 21 год))
Наоборот: Торбинский уехал, а Глушаков ушёл. Казань же дальше, чем Москва от Москвы.