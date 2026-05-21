  Дмитрий Тарасов: «Когда Диарра переходил в «Локо», писали, что я сяду на лавку. Я не испугался конкуренции и доказал, что нельзя никого бояться. В итоге мы оба играли»
Дмитрий Тарасов: «Когда Диарра переходил в «Локо», писали, что я сяду на лавку. Я не испугался конкуренции и доказал, что нельзя никого бояться. В итоге мы оба играли»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о конкуренции с экс-хавбеком «Реала» Лассана Диарра.

«Помню, когда появилась новость, что Лассана Диарра переходит в «Локомотив», все писали, что я сяду на лавку, что я ему не конкурент.

Но для меня конкуренция – это вызов. Всегда надо стремиться быть лучшим и не бояться ее.

В тот период на меня было давление, но я с ним справился просто: за счет тренировок и отношения к делу показывал и доказывал, что я не хуже.

Когда пришел Диарра, тренер ломал голову: ему не за что было меня убрать, потому что я хорошо играл. Он классно выбрался: нашел нам двоим место на поле. Он поменял схему, и мы с ним играли вдвоем. Я играл в основе.

Я не испугался конкуренции и всем доказал, что нельзя никого бояться. Нужно рассчитывать на себя, думать о себе и доказывать делом, а не болтовней. Нельзя бояться конкуренции, она должна мотивировать», – сказал Тарасов.

Диарра и Тарасов вместе играли в «Локомотиве» с 2013-го по 2014 год.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Здоровое Отечество»
Дима, по сравнению с Диарра ты диарея
ОтветБоевой Бурят Путина
Комментарий скрыт
ОтветБоевой Бурят Путина
Помню, как в то время удивился и даже прозрел от того, какая была очевидная разница в уровня Диарра и большинства игроков Локо. Он прям тащил команду когда получал мяч, очень уверенно и эффективно играл
Какой там был лимит? Подскажите уважаемые знатоки
6 + 5, золотое время Тарасовых, Макеевых, Брызгаловых и прочих Прудниковых
То ли ещё будет(((
При Кучуке Тарасов был в порядке
Единственный сезон в карьере
Какую схему менял Локомотив? В мае 2013 года в центре поля Локомотива играли:
27 тур - Тарасов, Оздоев, Миранчук
28 тур - Тарасов, Глушаков, Миранчук
29 тур - Тарасов, Тигорев, Миранчук
30 тур - Тигорев, Миранчук, Торбинский

В июле Глушаков уехал в Спартак, Торбинский ушел свободным агентом в Рубин. Ты выиграл конкуренцию у посредственного Тигорева и Оздоева, которому был 21 год))
ОтветКамбоджа Иванов
>> Глушаков уехал в Спартак, Торбинский ушел свободным агентом в Рубин

Наоборот: Торбинский уехал, а Глушаков ушёл. Казань же дальше, чем Москва от Москвы.
Не надо Тигорева посредственным игроком называть. Очень крутой, цепкий опорник. В одном из сезонов болельщиками признавался лучшим игроком команды, вроде в 13
Если человек со временем начинает свои прошлые ничтожные достижения преувеличенно нахваливать, значит, он стареет).
Да, раньше и Бузова была ого-го. А сейчас? Нет, не те уже девки нынче, не те)))
То есть чем чудак кичится? Что конкуренцию просто отменили?
Ага и на фоне Диарры как раз стало видно насколько Тарасов не пригоден
Тарасов хорошо играл первую половину сезона 13/14, действительно был хорош. Жаль, сломался и пропустил весну.
Согласен! Но тут возможен факт, что рядом с тем Диарра любой бы смотрелся неплохо))
Странно тут читать про лимит и про то, что Диарра уже без мотивации играл. Вы просто не смотрели матчи, Диарра один из самых сильных легов в нашем чемпе, а Тарасов в прайме был в большом порядке.
согласен полностью. Тарасов свое дело делал - верховые первые мячи, силовая борьба, отбор, крепкая физика. А Диарра просто высший уровень показывал. Его игру надо в школах футбольных показывать. Помню еще интервью из Локо, что Диарра остается после тренировок для самостоятельной подготовки, чуть ли не один из всей команды)
Да ладно вам всем ,тот Тарасов в нынешней рпл звездой был бы
