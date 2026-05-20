  Экс-защитник «Ротора» Пискунов о зарплатах в ФНЛ: «Я получал 200 тысяч рублей в 2012-м. За полгода купил подержанный Range Rover за 1,6 млн»
Экс-защитник «Ротора» Пискунов о зарплатах в ФНЛ: «Я получал 200 тысяч рублей в 2012-м. За полгода купил подержанный Range Rover за 1,6 млн»

Защитник «Народной Команды» Антон Пискунов высказался о зарплатах в ФНЛ.

– Я думаю, сейчас средняя зарплата в ФНЛ примерно 600 тысяч рублей. Когда ты там играл, какие были суммы?

– Зависит от уровня команды. Думаю, сейчас в ФНЛ есть те, кто получает 150-200 тысяч рублей, а есть те, у кого больше миллиона.

В 2012 году у меня зарплата была 200 тысяч рублей. За полгода я купил себе подержанный Range Rover – за 1,6 млн.

Самая большая зарплата у меня была в «Роторе», когда играл в РПЛ, – 450 тысяч рублей, – сказал Пискунов.

На счету защитника 234 матча в Первой лиге. Он выступал там с 2011-го по 2022 год. Пискунов играл за «Луч», «Ротор», «Нефтехимик», «Чайку» и «Динамо» Санкт-Петербург. В 2020-м защитник в составе «Ротора» выиграл Первую лигу и попал в РПЛ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал FC ViBE
В 2012 Рейндж Ровер за 1,6 млн был наверное 2009-2010 г.в. В принципе сегодня тоже можно купить за 1,6 млн Рейндж. И он тоже будет 2010 г.в)))
В 2012 Рейндж Ровер за 1,6 млн был наверное 2009-2010 г.в. В принципе сегодня тоже можно купить за 1,6 млн Рейндж. И он тоже будет 2010 г.в)))
Не, не катит по математике. 6х200 равно 1,2)
Не, не катит по математике. 6х200 равно 1,2)
Они всегла об окладе говорят. Премиальные умалчивают
Они всегда об окладе говорят. Премиальные умалчивают
Значит, были и премиальные.
в 2012 году курс был 1$=30-35₽, в пересчёте почти 7.0 т.долларов. Не много конечно для футболиста, но и не мало для среднестатистического человека в РФ. Это был золотой век в истории современной России.
Очень даже не плохие деньги. Жаль что их не платят медикам и педагогам
Видимо еще и премиальные были ибо полгода на 200 тысяч выходит 1 200 000.
Сегодня этот за этот же самый Рейндж наверное ляма 2 бы попросили.
