Экс-защитник «Ротора» Пискунов о зарплатах в ФНЛ: «Я получал 200 тысяч рублей в 2012-м. За полгода купил подержанный Range Rover за 1,6 млн»

Антон Пискунов о зарплатах в ФНЛ: за полгода купил Range Rover за 1,6 млн.

Защитник «Народной Команды » Антон Пискунов высказался о зарплатах в ФНЛ .

– Я думаю, сейчас средняя зарплата в ФНЛ примерно 600 тысяч рублей. Когда ты там играл, какие были суммы?

– Зависит от уровня команды. Думаю, сейчас в ФНЛ есть те, кто получает 150-200 тысяч рублей, а есть те, у кого больше миллиона.

В 2012 году у меня зарплата была 200 тысяч рублей. За полгода я купил себе подержанный Range Rover – за 1,6 млн.

Самая большая зарплата у меня была в «Роторе», когда играл в РПЛ , – 450 тысяч рублей, – сказал Пискунов.

На счету защитника 234 матча в Первой лиге. Он выступал там с 2011-го по 2022 год. Пискунов играл за «Луч», «Ротор», «Нефтехимик », «Чайку » и «Динамо» Санкт-Петербург. В 2020-м защитник в составе «Ротора » выиграл Первую лигу и попал в РПЛ.