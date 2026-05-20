Экс-защитник «Ротора» Пискунов о зарплатах в ФНЛ: «Я получал 200 тысяч рублей в 2012-м. За полгода купил подержанный Range Rover за 1,6 млн»
Защитник «Народной Команды» Антон Пискунов высказался о зарплатах в ФНЛ.
– Я думаю, сейчас средняя зарплата в ФНЛ примерно 600 тысяч рублей. Когда ты там играл, какие были суммы?
– Зависит от уровня команды. Думаю, сейчас в ФНЛ есть те, кто получает 150-200 тысяч рублей, а есть те, у кого больше миллиона.
В 2012 году у меня зарплата была 200 тысяч рублей. За полгода я купил себе подержанный Range Rover – за 1,6 млн.
Самая большая зарплата у меня была в «Роторе», когда играл в РПЛ, – 450 тысяч рублей, – сказал Пискунов.
На счету защитника 234 матча в Первой лиге. Он выступал там с 2011-го по 2022 год. Пискунов играл за «Луч», «Ротор», «Нефтехимик», «Чайку» и «Динамо» Санкт-Петербург. В 2020-м защитник в составе «Ротора» выиграл Первую лигу и попал в РПЛ.
Не, не катит по математике. 6х200 равно 1,2)