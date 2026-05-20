Экс-тренер «Титана» Медведев возглавил «Сатурн»

Алексей Медведев возглавил «Сатурн »

«Очень приятно возвращаться на родные стены. Но волнительно, потому что «Сатурн» для меня не просто клуб – три раза приходил игроком, второй раз тренером. Всегда какая-то ностальгия. Постараемся, надо исправлять ситуацию в таблице. Нет времени на раскачку. Есть хорошая серия из домашних матчей, которые надо выигрывать и подниматься на верх.

Приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков содержательным футболом. Хотелось бы, чтобы наш футбол был смотрибельным и результативным», – сказал Медведев.

Ранее тренер работал в футбольном клубе «Титан » WINLINE Медиалиги . В седьмом сезоне команда не участвует.