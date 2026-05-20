«Ребко говорил министру: «Вы нас #########!» Тот отвечал: «Хочешь сказать, что я ########?!» Пискунов о задержках зарплаты в «Луче»

Антон Пискунов: в «Луче» не платили полгода, Ребко занимал всей команде.

Защитник «Народной Команды » Антон Пискунов вспомнил самый яркий эпизод в карьере, связанный с задержками зарпалаты.

«Самый забавный период, который сейчас вспоминаю с улыбкой, это «Луч-Энергия ». Бабки не платили полгода. Сентябрьская зарплата была последней. Новый год встречали без денег. Нам говорили: «В январе дадим».

Тогда в команде был Леха Ребко. Мы его называли «Реба Банк», он был капитаном и всей команде занимал деньги.

Леха сначала общался с руководителями команды. Потом с министром спорта Приморского края – по телефону, на повышенных тонах. Реально выбивал бабки для команды. Чуть ли не доходило до оскорблений.

Помню, вся команда сидит на сборах в Турции, министр звонит из Владивостока, на громкой связи.

Леха уже говорит: «Вы просто нас ######### (накалываете). Сколько можно? Так нельзя».

А с той стороны: «То есть ты хочешь сказать, что я – ######## (балабол)?!

Леха отвечает: «Ну, получается так»

Оттуда опять: «Приедь во Владивосток, скажи мне это в лицо!

После этого разговора прислали четверть одной зарплаты, хотя обещали все бабки за полгода. Мы все дружно взяли билеты и уехали по домам. Через две недели должен был быть первый тур после возобновления чемпионата.

Руководство сказало: «Приезжайте на первую игру, сбор в Москве в аэропорте. Мы всем все отдадим, клянемся». В день отъезда пришло две или три зарплаты. Не тренируясь две недели, мы поехали в Красноярск, сыграли вничью», – рассказал Пискунов.

Пискунов выступал за «Луч» с 2015-го по 2017-й. Ребко играл за клуб в сезоне-2016/17. «Луч» в те годы выступал в Первой лиге.