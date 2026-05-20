  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Ребко говорил министру: «Вы нас #########!» Тот отвечал: «Хочешь сказать, что я ########?!» Пискунов о задержках зарплаты в «Луче»
0

«Ребко говорил министру: «Вы нас #########!» Тот отвечал: «Хочешь сказать, что я ########?!» Пискунов о задержках зарплаты в «Луче»

Антон Пискунов: в «Луче» не платили полгода, Ребко занимал всей команде.

Защитник «Народной Команды» Антон Пискунов вспомнил самый яркий эпизод в карьере, связанный с задержками зарпалаты.

«Самый забавный период, который сейчас вспоминаю с улыбкой, это «Луч-Энергия». Бабки не платили полгода. Сентябрьская зарплата была последней. Новый год встречали без денег. Нам говорили: «В январе дадим».

Тогда в команде был Леха Ребко. Мы его называли «Реба Банк», он был капитаном и всей команде занимал деньги.

Леха сначала общался с руководителями команды. Потом с министром спорта Приморского края – по телефону, на повышенных тонах. Реально выбивал бабки для команды. Чуть ли не доходило до оскорблений.

Помню, вся команда сидит на сборах в Турции, министр звонит из Владивостока, на громкой связи.

Леха уже говорит: «Вы просто нас ######### (накалываете). Сколько можно? Так нельзя».

А с той стороны: «То есть ты хочешь сказать, что я – ######## (балабол)?!

Леха отвечает: «Ну, получается так»

Оттуда опять: «Приедь во Владивосток, скажи мне это в лицо!

После этого разговора прислали четверть одной зарплаты, хотя обещали все бабки за полгода. Мы все дружно взяли билеты и уехали по домам. Через две недели должен был быть первый тур после возобновления чемпионата.

Руководство сказало: «Приезжайте на первую игру, сбор в Москве в аэропорте. Мы всем все отдадим, клянемся». В день отъезда пришло две или три зарплаты. Не тренируясь две недели, мы поехали в Красноярск, сыграли вничью», – рассказал Пискунов.

Пискунов выступал за «Луч» с 2015-го по 2017-й. Ребко играл за клуб в сезоне-2016/17. «Луч» в те годы выступал в Первой лиге.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал FC ViBE
logoWinline Медиалига
logoАлексей Ребко
logoПервая лига
logoНародная Команда
logoденьги
logoЛуч Владивосток
logoАнтон Пискунов
брань

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
росфутбол - бессмысленный и беспощадный
Ответpelod
росфутбол - бессмысленный и беспощадный
Росфутбол не подходит - 9 букв. Надо 8.
Ответpelod
росфутбол - бессмысленный и беспощадный
Как там Негрейра, кстати?
Неудивительно, что Луч умер. Там ещё до этого сезона начали разворовывать клуб.
И моё любимое: чиновник высшего уровня, целый краевой министр использует риторику «это ты меня шалоболом назвал?» и «приезжай и скажи мне в лицо». Вот это уровень дискурса!
Хотя, вспоминая губернатора-авторитета и мэра-рэкетира, других чиновников Приморье и не имело.
Ответkokaprelude
Неудивительно, что Луч умер. Там ещё до этого сезона начали разворовывать клуб. И моё любимое: чиновник высшего уровня, целый краевой министр использует риторику «это ты меня шалоболом назвал?» и «приезжай и скажи мне в лицо». Вот это уровень дискурса! Хотя, вспоминая губернатора-авторитета и мэра-рэкетира, других чиновников Приморье и не имело.
У нас президент себя с гордостью называл шпаной из подворотни, а министр иностранных дел позволял себе разговаривать с журналистами и иностранными коллегами, как гопник, с матом, плюс курил в здании ООН, несмотря на запрет, а тебя мелкие сошки в виде региональных министров удивляют...
Слово из 8 букв.
Вращайте барабан!
ОтветПетроград
Слово из 8 букв. Вращайте барабан!
Буква -Х
ОтветПетроград
Слово из 8 букв. Вращайте барабан!
Слово с 7 "ы":
Вылысыпыдыстычкы.
Классно будучи жителем Дальнего Востока остальных жителей страны троллить. Мало кто туда поедет заставлять отвечать за базар.
Ребко - красавчик! Только так с ними и надо разговаривать
Вспоминаю старый мем
-Ты *****
-А может ты *****?!
Вся история российского футбола (за исключением столиц) в нескольких предложениях. И за десять лет нихрена не поменялось.
ОтветEvgen Vynokurov
Вся история российского футбола (за исключением столиц) в нескольких предложениях. И за десять лет нихрена не поменялось.
За 35
«Вы просто нас ######### (накалываете). Сколько можно? Так нельзя».

«То есть ты хочешь сказать, что я – ######## (балабол)?!

«Ну, получается так»

«Ну а как, ты думал, я министром стал, по-твоему?»
Вы просто нас обдурили! Хочешь сказать,что я нечестный человек? Так же было,да,я правильно расшифровал?
непонятно зачем содержать команду, если нет денег))
ОтветElnur Aliyev
непонятно зачем содержать команду, если нет денег))
денег нет на зп, неужели непонятно
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением («Ведомости»)
20 мая, 09:08
Защитник «Народной» Пискунов: «В Медиалиге судьи постоянно разговаривают и думают, что они главные на поле»
19 мая, 19:40
Экс-защитник «Ротора» Пискунов: «Кто-то сразу из академии «Спартака» попадает в основу. У меня путь от КФК до РПЛ»
19 мая, 16:44
Лактионов о просмотре Скоропупова в основе «Урала»: «Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру»
19 мая, 09:27
Рекомендуем
Главные новости
«Апсны» играет с Fight Nights в Сухуме в 5-м туре МФЛ-7
36 минут назадLive
Prime Squad лишился шансов на выход в плей-офф, у «Народной Команды» – первая победа в МФЛ-7
сегодня, 16:31
2Drots сыграют с «Броуками», «Амкал» против Lit Energy в Казани. Расписание и результаты 5-го тура Медиалиги
сегодня, 15:59Live
Федор Смолов: «По мере того как я становился старше, размер бутс увеличивался раз в два года. Сейчас коллекционирую кроссовки Nike – половину надеть не могу»
сегодня, 15:47Видео
Смолов об учебе на тренера: «Относительно нравится. Клуб для стажировки пока не выбрал»
сегодня, 13:42
«Поеду на матч с «Пэлас»: билет на их трибуну стоит 150 тысяч, на «Арсенала» – около 450. Самая дорогая поездка будет на финал ЛЧ – 400 тысяч за хорошее место». Райзен о выездах
сегодня, 12:48
Кингс ЧМ среди клубов пройдет в Италии с 26 июля по 1 августа. Среди участников команды Ямаля и Неймара
сегодня, 11:50
«Броуки» представили форму, вдохновленную телефоном Nokia 3310. Они сыграют в ней против 2Drots в Казани
сегодня, 09:21Фото
«Ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Невилл потроллил стримера Райзена, встретив его в Марбелье
вчера, 20:16
Смолов и Истомина посетили вечеринку «Антиглянец». Среди гостей были Тимати, Рудковская и Софья Эрнст
вчера, 18:04Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер «Титана» Медведев возглавил «Сатурн»
20 мая, 13:35
Экс-защитник «Ротора» Пискунов: «Кто-то сразу из академии «Спартака» попадает в основу. У меня путь от КФК до РПЛ»
19 мая, 16:44
«Ну это 100% Тима Мозгов». Сооснователь Media Basket Кострубов назвал топ-3 игрока в истории лиги
19 мая, 12:10
Около 10 тысяч зрителей посетили финал Media Basket на ЦСКА Арене
18 мая, 19:15
«Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»
18 мая, 10:06Видео
Федор Смолов: «Поздравляю всех с окончанием РПЛ. Теперь можно официально наслаждаться футболом»
17 мая, 17:30
Центровой «Майами» Голдин посетил Финал четырех Лига Ставок Media Basket
17 мая, 16:56Видео
«Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала». Дэн Безопасность об экс-хавбеке 2Drots и ФК «10»
17 мая, 12:22Видео
В трансляциях Лига Ставок Media Basket применили нейросетевые повторы
16 мая, 18:49Видео
Тугарев о Медиалиге: «Уровень Второй Лиги. То, что нужно для возвращения в профи»
16 мая, 14:57
Рекомендуем