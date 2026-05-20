«Почувствовал, что коллектив напряжен и не готов биться за тренера». Владелец «СиндЕката» о смене тренера после трех побед

Владелец «СиндЕката» Андрей Семенов объяснил смену тренера клуба.

Клуб уволил Юрия Матвеева после трех побед подряд. Новым тренером стал спортивный директор клуба Анатолий Герк.

«После смены тренера мы впервые показали высокий ритм. Были темп, желание, борьба.

Есть и другие факты. Телеметрия показала, что мы плохо провели предсезонку: игроки сдают за 10 минут до конца матча. Сейчас мы исправляем эти нюансы.

На сборах мы играли с командами Второй лиги – обыгрывали, доминировали. Началась Медиалига – мы катаем вату. Для меня лучше проиграть в атакующем футболе.

Я давно в бизнесе, в спорте. Психология – больше 50% для успеха. Я почувствовал, что коллектив напряжен и не готов биться за тренера», – сказал Семенов в интервью корреспонденту Спортса’’ Даниилу Ильющенко.