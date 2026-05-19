Защитник «Народной» Пискунов: «В Медиалиге судьи постоянно разговаривают и думают, что они главные на поле»

Антон Пискунов: в Медиалиге судьи думают, что они главные на поле.

Защитник «Народной Команды » Антон Пискунов высказался о судействе в WINLINE Медиалиги .

«На всех играх, которые обслуживает Чембулатов, у нас постоянно с ним перепалки, разговоры. Не люблю, когда судьи приковывают к себе много внимания. Судей не должно быть видно. А в Медиалиге они постоянно разговаривают, думают, что главные на поле.

Как будто их задача – принизить футболистов и показать: «Я здесь хозяин, я главный». Но главные действующие лица – всегда футболисты.

Хотелось бы, чтобы они относились к нам с большим уважением. Футболисты тратят свои эмоции на разговоры с судьями. Судья понимает, что игрок может закипеть, и должен успокоить его, а он, наоборот, подначивает», – сказал Пискунов.