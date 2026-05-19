Арс об «Амкале»: «Не лучшая их версия, но в игре с нами будут все из себя выжимать»

Арс: не лучшая версия «Амкала», но в игре с нами будут все из себя выжимать.

Хавбек Lit Energy Арс высказался об «Амкале » перед матчем. Команды сыграют в 5-м туре WINLINE Медиалиги в Казани на стадионе «Центральный».

«Будет почти плей-офф, хорошая рубка – люблю такое. Жду полный стадион, Миша [Литвин ] нагонит. Не сказал бы, что они не готовы, просто не лучшая их версия. Но в такой игре они будут на 100% из себя все выжимать.

Лучшая ли версия «литов»? Спорный вопрос, но думаю, да. Не хватает нормального нападающего, а не Базелюка !» – сказал хавбек в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ильющенко Даниилу.