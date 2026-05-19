  • Экс-защитник «Ротора» Пискунов: «Кто-то сразу из академии «Спартака» попадает в основу. У меня путь от КФК до РПЛ»
Антон Пискунов: хотел бы, чтобы моя карьера сложилась по-другому.

Экс-защитник «Ротора», «Чайки» и «Луча» Антон Пискунов высказался о своей карьере. Сейчас защитник выступает за «Народную Команду» в WINLINE Медиалиге.

«Сергей Паршивлюк, Александр Прудников, Слон – они сразу попали в основу после выпуска [из Академии «Спартака»]. У меня путь от КФК до РПЛ. Это был очень долгий путь. Я дебютировал в РПЛ только в 31 год.

Хотел бы я, чтобы моя карьера сложилась по-другому? Наверное, да. Если бы я в 18 лет оказался в топ-команде и получал опыт от крутых тренеров, карьера пошла бы по-другому. Но из-за моего характера и дисциплинированности я понимал, что мог достичь чего-то только через работу и терпение. Другого пути у меня просто не было», – сказал игрок «Народной Команды».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал FC ViBE
Жан-Поль Пискунов..........
ОтветДаняЖигулёвск
кто это?
Максименко)
Я не понял, он себя с Паршивлюком сравнил? 🤣
