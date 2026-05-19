«Я и Fight Nights не сказали своего последнего слова». Шишков о будущем клуба в медиафутболе
Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков высказался о перспетивах в WINLINE Медиалиге.
«Понимаю, что проседаю медийно. Мы должны показывать результат, но пока его нет. Но я и Fight Nights своего последнего слова не сказали. Хочу двигаться, а там посмотрим, что скажет Камил [Гаджиев]. Все зависит от этого разговора.
У нас намечается большой технический контракт. Если все получится, мы будем обязаны играть в Кубке Лиги. Честно скажу, Камил мне говорит: «Дим, пока ты этим горишь, я буду тебя поддерживать».
У Камила все еще глаза горят. Но после ухода ключевых игроков, он чуть-чуть стал тратить меньше времени на медиафутбол. Все надломилось, когда ушел Батяй в Rocket. Это для Камила стало ключевым моментом. Ведь он был уверен, что Гео – наш, что он останется.
С момента его ухода все чуть-чуть перевернулось. Но Камил продолжает заниматься клубом, вкладывать свои деньги», – сказал Шишков в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.
