«Я и Fight Nights не сказали своего последнего слова». Шишков о будущем клуба в медиафутболе

Дмитрий Шишков: Fight Nights не сказали последнего слова в Медиалиге.

Спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков высказался о перспетивах в WINLINE Медиалиге .

«Понимаю, что проседаю медийно. Мы должны показывать результат, но пока его нет. Но я и Fight Nights своего последнего слова не сказали. Хочу двигаться, а там посмотрим, что скажет Камил [Гаджиев]. Все зависит от этого разговора.

У нас намечается большой технический контракт. Если все получится, мы будем обязаны играть в Кубке Лиги. Честно скажу, Камил мне говорит: «Дим, пока ты этим горишь, я буду тебя поддерживать».

У Камила все еще глаза горят. Но после ухода ключевых игроков, он чуть-чуть стал тратить меньше времени на медиафутбол. Все надломилось, когда ушел Батяй в Rocket. Это для Камила стало ключевым моментом. Ведь он был уверен, что Гео – наш, что он останется.

С момента его ухода все чуть-чуть перевернулось. Но Камил продолжает заниматься клубом, вкладывать свои деньги», – сказал Шишков в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.