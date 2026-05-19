  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Лактионов о просмотре Скоропупова в основе «Урала»: «Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру»
0

Лактионов о просмотре Скоропупова в основе «Урала»: «Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру»

Денис Лактионов: Скоропуп 100% может играть за основу «Урала».

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов оценил перспективы хавбека «Урала-2» Ильи Скоропупова относительно основной команды.

– Появилась информация, что экс-игрок Медиалиги Илья Скоропупов пройдет просмотр в основную команда «Урала». Как оцените его шансы зацепиться?

– Мне кажется, это давно надо было сделать. Это игрок хорошего уровня. Он уехал в «Урал-2» с желанием доказать, что он – состоятельный футболист. Надо этим пользоваться. Он должен «Уралу» принести результат.

Он, кажется, не заявлен. Но для тренировочного процесса – это уже не плохо. У «Урала» сейчас будут стыковые игры за выход в РПЛ. Это проблема немножно посерьезнее. Но а так, думаю, его давно надо было посмотреть. 

– Он поможет «Уралу»?

– 100%. Я как тренер хотел бы видеть такого футболиста в своей команде.

– Слуцкий говорил, что когда работал с Хвичей в «Рубине», уже видел его потенциал для топ-клуба. Когда вы работали со Скоропуповым, какой видели у него потенциал?

– Ну, я не буду сравнивать его с Хвичей. Но по тому, в какой форме сейчас находится Илья, как отыграл прошлый сезон, мне как экс-футболисту и тренеру понятно, что это игрок, который способен добиваться результата в хорошей команде.

– Хороший уровень – это РПЛ?

– Почему бы не начать с «Урала». Это одна из сильных команд в Первой лиге. Плюс команда много лет играла в РПЛ, пытается вернуться в элиту. Илья в таких командах спокойно может играть.

– Илья сможет стать первым игроком РПЛ, который вырос в Медиалиге?

– Конечно! Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру. Пусть он не был в Первой лиге, но играл во Второй. В Медиафутболе не просто проявил себя, а стал одним из лидеров команды. Я считаю, что в 2025-м он был одним из лучших игроков во всем медиафутболе.

На данный момент он один из лучших футболистов «Урала-2», заряжает своим примером молодых футболистов. И если у него появится шанс попасть в основу, мне кажется, все получится.

– Скоропупову – уже 23. Возраст не станет проблемой?

– Да какой возраст? Кто-то начинал после армии в 20-21. Кто-то в 27-28 дорастал до сборной, когда всю жизнь играл в Первой лиге, – сказал Лактионов в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.

Напомним, директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность сообщил, что Скоропупов может провести летние сборы с основной командой екатеринбуржцев.

У Скоропупова 2+1 по «гол+пас» за 8 матчей в профессиональном футболе.

Ранее хавбек выступал за медиакоманды Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10».

В январе 2026-го Скоропуп перешел в «Урал-2», выступающий во Второй лиге Б

В тренерский штаб Василия Березуцкого в «Урале» входит экс-тренер 2Drots Дмитрий Смирнов. 

«Урал» сыграет в стыковых матчах за попадание в Мир РПЛ против «Динамо» Махачкала.

«Вторая лига Б – где «б» это «Бо-о-оже, какой замечательный футбол». Милейшее мем-интервью

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медифутбол на Спортсе’‘
logoУрал
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoУрал-2
logoДенис Лактионов
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoИлья Скоропупов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
его батя директор училища №1 Герман Скоропупов
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»
18 мая, 10:06Видео
«Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала». Дэн Безопасность об экс-хавбеке 2Drots и ФК «10»
17 мая, 12:22Видео
Хавбек «Урала-2» Скоропупов о Соболеве: «Восхищаюсь им. Я бы вообще закончил с футболом, уехал во Вьетнам»
6 мая, 17:33
Рекомендуем
Главные новости
«Апсны» играет с Fight Nights в Сухуме в 5-м туре МФЛ-7
35 минут назадLive
Prime Squad лишился шансов на выход в плей-офф, у «Народной Команды» – первая победа в МФЛ-7
сегодня, 16:31
2Drots сыграют с «Броуками», «Амкал» против Lit Energy в Казани. Расписание и результаты 5-го тура Медиалиги
сегодня, 15:59Live
Федор Смолов: «По мере того как я становился старше, размер бутс увеличивался раз в два года. Сейчас коллекционирую кроссовки Nike – половину надеть не могу»
сегодня, 15:47Видео
Смолов об учебе на тренера: «Относительно нравится. Клуб для стажировки пока не выбрал»
сегодня, 13:42
«Поеду на матч с «Пэлас»: билет на их трибуну стоит 150 тысяч, на «Арсенала» – около 450. Самая дорогая поездка будет на финал ЛЧ – 400 тысяч за хорошее место». Райзен о выездах
сегодня, 12:48
Кингс ЧМ среди клубов пройдет в Италии с 26 июля по 1 августа. Среди участников команды Ямаля и Неймара
сегодня, 11:50
«Броуки» представили форму, вдохновленную телефоном Nokia 3310. Они сыграют в ней против 2Drots в Казани
сегодня, 09:21Фото
«Ты из России? Тогда какого черта на тебе футболка «Арсенала»?» Невилл потроллил стримера Райзена, встретив его в Марбелье
вчера, 20:16
Смолов и Истомина посетили вечеринку «Антиглянец». Среди гостей были Тимати, Рудковская и Софья Эрнст
вчера, 18:04Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер «Титана» Медведев возглавил «Сатурн»
20 мая, 13:35
Экс-защитник «Ротора» Пискунов: «Кто-то сразу из академии «Спартака» попадает в основу. У меня путь от КФК до РПЛ»
19 мая, 16:44
«Ну это 100% Тима Мозгов». Сооснователь Media Basket Кострубов назвал топ-3 игрока в истории лиги
19 мая, 12:10
Около 10 тысяч зрителей посетили финал Media Basket на ЦСКА Арене
18 мая, 19:15
«Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»
18 мая, 10:06Видео
Федор Смолов: «Поздравляю всех с окончанием РПЛ. Теперь можно официально наслаждаться футболом»
17 мая, 17:30
Центровой «Майами» Голдин посетил Финал четырех Лига Ставок Media Basket
17 мая, 16:56Видео
«Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала». Дэн Безопасность об экс-хавбеке 2Drots и ФК «10»
17 мая, 12:22Видео
В трансляциях Лига Ставок Media Basket применили нейросетевые повторы
16 мая, 18:49Видео
Тугарев о Медиалиге: «Уровень Второй Лиги. То, что нужно для возвращения в профи»
16 мая, 14:57
Рекомендуем