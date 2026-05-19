Лактионов о просмотре Скоропупова в основе «Урала»: «Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру»

Денис Лактионов: Скоропуп 100% может играть за основу «Урала».

Главный тренер ФК «10» Денис Лактионов оценил перспективы хавбека «Урала-2» Ильи Скоропупова относительно основной команды.

– Появилась информация, что экс-игрок Медиалиги Илья Скоропупов пройдет просмотр в основную команда «Урала». Как оцените его шансы зацепиться?

– Мне кажется, это давно надо было сделать. Это игрок хорошего уровня. Он уехал в «Урал-2 » с желанием доказать, что он – состоятельный футболист. Надо этим пользоваться. Он должен «Уралу » принести результат.

Он, кажется, не заявлен. Но для тренировочного процесса – это уже не плохо. У «Урала» сейчас будут стыковые игры за выход в РПЛ . Это проблема немножно посерьезнее. Но а так, думаю, его давно надо было посмотреть.

– Он поможет «Уралу»?

– 100%. Я как тренер хотел бы видеть такого футболиста в своей команде.

– Слуцкий говорил, что когда работал с Хвичей в «Рубине», уже видел его потенциал для топ-клуба. Когда вы работали со Скоропуповым, какой видели у него потенциал?

– Ну, я не буду сравнивать его с Хвичей. Но по тому, в какой форме сейчас находится Илья, как отыграл прошлый сезон, мне как экс-футболисту и тренеру понятно, что это игрок, который способен добиваться результата в хорошей команде.

– Хороший уровень – это РПЛ?

– Почему бы не начать с «Урала». Это одна из сильных команд в Первой лиге. Плюс команда много лет играла в РПЛ, пытается вернуться в элиту. Илья в таких командах спокойно может играть.

– Илья сможет стать первым игроком РПЛ, который вырос в Медиалиге?

– Конечно! Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру. Пусть он не был в Первой лиге, но играл во Второй. В Медиафутболе не просто проявил себя, а стал одним из лидеров команды. Я считаю, что в 2025-м он был одним из лучших игроков во всем медиафутболе.

На данный момент он один из лучших футболистов «Урала-2», заряжает своим примером молодых футболистов. И если у него появится шанс попасть в основу, мне кажется, все получится.

– Скоропупову – уже 23. Возраст не станет проблемой?

– Да какой возраст? Кто-то начинал после армии в 20-21. Кто-то в 27-28 дорастал до сборной, когда всю жизнь играл в Первой лиге, – сказал Лактионов в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.

Напомним, директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность сообщил , что Скоропупов может провести летние сборы с основной командой екатеринбуржцев.

У Скоропупова 2+1 по «гол+пас» за 8 матчей в профессиональном футболе.

Ранее хавбек выступал за медиакоманды Basement , «Матч ТВ», «Титан », 2Drots и ФК «10».

В январе 2026-го Скоропуп перешел в «Урал-2 », выступающий во Второй лиге Б .

В тренерский штаб Василия Березуцкого в «Урале» входит экс-тренер 2Drots Дмитрий Смирнов.

«Урал» сыграет в стыковых матчах за попадание в Мир РПЛ против «Динамо» Махачкала .

