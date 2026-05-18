  Крап пройдет просмотр в команде Неймара из бразильской Кингс Лиги. Экс-звезда 2Drots забанен во всех медийных проектах в России
Крап пройдет просмотр в команде Неймара из бразильской Кингс Лиги. Экс-звезда 2Drots забанен во всех медийных проектах в России

Крап пройдет просмотр в команде Неймара «Фурия» из бразильской Кингс Лиги.

Экс-звезда 2Drots Крап пройдет просмотр в команде Неймара «Фурия» из бразильской Кингс Лиги.

«По планам просмотр в «Фурии» в бразильской Кингс Лиге. Просмотр будет в сентябре.

Я связался с Molodoy, который играет за «Фурию» в CS2. Я ему написал и попросил, чтобы он закинул удочку за меня директору команды», – сказал Крап.

Напомним, Крапа забанили во всех медийных проектах в России в 2025 году.

Экс-игрок 2Drots рассказывал, что на его отстранение повлияла администрация президента: «К Осипову подошел человек из администрации президента и показал фото: «Его ликвидировать».

22-летний форвард не играет в турнирах WINLINE Медиалиги с лета 2025 года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
прочитав про ликвидацию, вспомнил анекдот:
Маленький Вовочка просит рассказать историю о войне своего дедушку.
Ну дедушка не выдержал напора внука и начал:" Поймали как-то нас
троих немцы и говорят ,что есть два выхода. Первый-это нас быстро
расстреливают. Второй -это всех в *опу и отпускают. Первый пленный
согласился в *опу и его отпустили. Второго так же."
Здесь Вовочка перебивает своего дедушку и спрашивает :"Дедушка, дедушка а как же ты?"
Дедушка со слезами на глазах :" А меня, внучек, тогда расстреляли!"
