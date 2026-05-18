  Евгений Спиряков: «Усиление игроков может привлечь интерес к медиафутболу. Когда Писарскому будет противостоять равный футбик, то улучшится качество футбола. Иначе после ЛЧ тяжело смотреть тягомотную игру»
Евгений Спиряков: «Усиление игроков может привлечь интерес к медиафутболу. Когда Писарскому будет противостоять равный футбик, то улучшится качество футбола. Иначе после ЛЧ тяжело смотреть тягомотную игру»

Бывший игрок «Амкала», блогер Евгений Спиряков рассказал, что может привлечь интерес к медиафутболу.

«Есть ключевое понимание:

1. Команды не работают на молодую аудиторию, потому что ее не любят рекламодатели. 2. Аудитория есть, но сейчас в медиафутболе доминирует футбол, а его качество стало сомнительным.

Для привлечения зрителя есть два пути: возвращаться к истокам или усилиться.

Слабый футбол смотреть неинтересно, если в нем нет истории персонажа. «Амкал» и 2D были на пике своего интереса из-за персонажей: Герман и Жека с Некитом. История мечты, развития, создания команды и противостояния.

Но это не вернуть. «Амкалу» повезло: в то время был прайм футбольного блогинга, нас было дохера, и мы были свободны.

Парадокс, но именно усиление игроков может привлечь интерес. Когда Писарскому будет противостоять равный ему футбик. Увеличится скорость, качество передач, количество точных ударов и сейвов. Иначе после ЛЧ очень тяжело смотреть порой абсолютно тягомотную игру.

Как привлечь зрителя на трибуну – очень большой вопрос. Влюбить в себя можно только привлечением звезд, что прекрасно работало у «Родины Медиа». Но сейчас этих звезд нет, да и на поле им был бы трындец.

Я могу 100 раз любить футбол, но поехать во Внуково смотреть не самый быстрый матч – я должен быть прям фанатом. Нишевый футбольчик получается», – сказал Спиряков.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Евгения Спирякова
как только буки перестанут вливать сотни миллионов в это худшие проявление социальной активности (спорт или футбол не применимы к этому мусору) - все встанет сразу на свои места и вы окажетесь хуже любой лфл.
