2Drots сыграют с «Броуками», «Амкал» против Lit Energy в Казани. Расписание 5-го тура Медиалиги

Расписание 5-го тура WINLINE Медиалиги.

Медиалига, 5-й тур

22 мая, пятница

«Народная Команда» – Prime Squad. Начало – в 17:00.

«Апсны» – Fight Nights. Начало – в 20:00.

Матчи пройдут в Сухуме на стадионе «Динамо».

23 мая, суббота

2Drots – «Броуки». Начало – в 16:00.

«Амкал» – Lit Energy. Начало – в 19:00.

Матчи пройдут в Казани на стадионе «Центральный».

24 мая, воскресенье

FC ViBE – «Матч ТВ». Начало – в 11:30.

«Юнисон-Донецк» – «Эгриси». Начало – в 14:30.

«СиндЕкат» – СКА. Начало – в 17:30.

ФК «10» – «Банка». Начало – в 20:30.

Матчи пройдут в Москве на Cosmos Arena.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалиги
