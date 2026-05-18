2Drots сыграют с «Броуками», «Амкал» против Lit Energy в Казани. Расписание 5-го тура Медиалиги
Расписание 5-го тура WINLINE Медиалиги.
Медиалига, 5-й тур
22 мая, пятница
«Народная Команда» – Prime Squad. Начало – в 17:00.
«Апсны» – Fight Nights. Начало – в 20:00.
Матчи пройдут в Сухуме на стадионе «Динамо».
23 мая, суббота
2Drots – «Броуки». Начало – в 16:00.
«Амкал» – Lit Energy. Начало – в 19:00.
Матчи пройдут в Казани на стадионе «Центральный».
24 мая, воскресенье
FC ViBE – «Матч ТВ». Начало – в 11:30.
«Юнисон-Донецк» – «Эгриси». Начало – в 14:30.
«СиндЕкат» – СКА. Начало – в 17:30.
ФК «10» – «Банка». Начало – в 20:30.
Матчи пройдут в Москве на Cosmos Arena.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалиги
