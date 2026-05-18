«Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»

Хавбек ФК «10» Бала рассказал о тренировке полузащитника «Урала-2» Ильи Скоропупова с основной командой «Урала».

«Могу рассказать, как Скорый за основу «Урала » пошел тренироваться. Он позвонил и рассказал. Перед тренировкой за «Урал-2» к нему подходит начальник команды и сообщает, что он сегодня с основой тренируется.



У него мандраж легкий. Заходит в зал к основе – там Березуцкий сидит. Илья к нему подходит, Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый задрожал и такой: «Ту Сен-Тропе?» Березуцкий отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Илюха сказал, что Березуцкий его шутку оценил. Я в нем не сомневался, нормально зайти не про Илюху», – сказал Бала.

Напомним, директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность сообщил , что Скоропупов может провести летние сборы с основной командой екатеринбуржцев.

У Скоропупова 2+1 по «гол+пас» за 8 матчей в профессиональном футболе.

Ранее хавбек выступал за медиакоманды Basement , «Матч ТВ», «Титан », 2Drots и ФК «10».

В январе 2026-го Скоропуп перешел в «Урал-2 », выступающий во Второй лиге Б .

В тренерский штаб Василия Березуцкого в «Урале» входит экс-тренер 2Drots Дмитрий Смирнов.

«Урал» сыграет в стыковых матчах за попадание в Мир РПЛ против «Динамо» Махачкала .

