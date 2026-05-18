  • «Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»
Хавбек ФК «10» Бала рассказал о тренировке полузащитника «Урала-2» Ильи Скоропупова с основной командой «Урала».

«Могу рассказать, как Скорый за основу «Урала» пошел тренироваться. Он позвонил и рассказал. Перед тренировкой за «Урал-2» к нему подходит начальник команды и сообщает, что он сегодня с основой тренируется.

У него мандраж легкий. Заходит в зал к основе – там Березуцкий сидит. Илья к нему подходит, Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый задрожал и такой: «Ту Сен-Тропе?» Березуцкий отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Илюха сказал, что Березуцкий его шутку оценил. Я в нем не сомневался, нормально зайти не про Илюху», – сказал Бала.

Напомним, директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность сообщил, что Скоропупов может провести летние сборы с основной командой екатеринбуржцев.

У Скоропупова 2+1 по «гол+пас» за 8 матчей в профессиональном футболе.

Ранее хавбек выступал за медиакоманды Basement, «Матч ТВ», «Титан», 2Drots и ФК «10».

В январе 2026-го Скоропуп перешел в «Урал-2», выступающий во Второй лиге Б

В тренерский штаб Василия Березуцкого в «Урале» входит экс-тренер 2Drots Дмитрий Смирнов. 

«Урал» сыграет в стыковых матчах за попадание в Мир РПЛ против «Динамо» Махачкала.

«Вторая лига Б – где «б» это «Бо-о-оже, какой замечательный футбол». Милейшее мем-интервью

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал ФК «10»
Сен-Тропе, Скоропупа, Скорый, Бала.... Тут есть переводчики?
Ответfunnynerd21
Сен-Тропе, Скоропупа, Скорый, Бала.... Тут есть переводчики?
Там вообще ад: директор по безопасности (!!!) Медиалиги (!!!), сообщил что игрок профессиональной команды (!!!) по футболу - не входящей в медиалигу - будет тренировать с основой.
Ему Васи не шутить надо, а думать как в стыках играть, скоморох!
такими шуточками только лошадей смешить! гы-гы
Пока читал это всё, отупел.
Летние сборы могут уже без Васи провести, не говоря про каких-то Пуповых.
кто-то переслушал Тимати
Ну вот уровень Васи Березуцкого как раз медиалигийных дурачков тренировать, как показывают результаты Урала.
- Уан тикет ту Даблин.
- Куда блин?
- Туда блин!
