Мозгов не набрал очков в полуфинале Media Basket. Его команда вылетела на этой стадии в третий раз за четыре сезона
Играющий тренер Rocket Team и экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов не набрал ни одного очка в полуфинале Лига Ставок Media Basket. Мозгов совершил одну попытку двухочкового броска, а также сделал три подбора, один блокшот и два перехвата.
Rocket Team проиграла DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова (12:19).
Это поражение в полуфиналах стало третьим для команды Мозгова за четыре сезона.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Лига Ставок Media Basket
