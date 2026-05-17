Мозгов не набрал очков в полуфинале Media Basket. Его команда вылетела на этой стадии в третий раз за четыре сезона

Мозгов не набрал ни одного очка в Финале четырех Media Basket.

Играющий тренер Rocket Team и экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов не набрал ни одного очка в полуфинале Лига Ставок Media Basket . Мозгов совершил одну попытку двухочкового броска, а также сделал три подбора, один блокшот и два перехвата.

Rocket Team проиграла DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова (12:19).

Это поражение в полуфиналах стало третьим для команды Мозгова за четыре сезона.