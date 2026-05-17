«Мостолес» Прокопа вылетел в полуфинале Кингс Лиги. У Миши 4 гола и 3 ассиста во втором сезоне в Испании

«Мостолес» россиянина Михаила Прокопьева вылетел в полуфинале Кингс Лиги Жерара Пике.

Его команда проиграла 4:5. Во втором сезоне в Испании Прокоп оформил 7 результативных действий: 4 гола и 3 ассиста.

Чемпионом турнира стал клуб Los Troncos FC.

Ранее «Мостолес» получили путевку на клубный чемпионат мира Кингс Лиги благодаря выходу в плей-офф с первого места в испанском турнире.