«Мостолес» Прокопа вылетел в полуфинале Кингс Лиги. У Миши 4 гола и 3 ассиста во втором сезоне в Испании
«Мостолес» россиянина Михаила Прокопьева вылетел в полуфинале Кингс Лиги Жерара Пике.
Его команда проиграла 4:5. Во втором сезоне в Испании Прокоп оформил 7 результативных действий: 4 гола и 3 ассиста.
Чемпионом турнира стал клуб Los Troncos FC.
Ранее «Мостолес» получили путевку на клубный чемпионат мира Кингс Лиги благодаря выходу в плей-офф с первого места в испанском турнире.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Кингс Лига
