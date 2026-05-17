Центровой «Майами» Голдин посетил Финал четырех Лига Ставок Media Basket

Центровой «Майами » Влад Голдин приехал на Финал четырех Лига Ставок Media Basket .

Ранее Голдин сыграл 1 на 1 против экс-игрока «Кливленда» Тимофея Мозгова на тренировке Rocket Team .

Напомним, Мозгов выступает за Rocket Team в Media Basket.

«Тимофей пригласил меня потренироваться с его командой. Прекрасная возможность попробовать что-то новое», – сказал Голдин.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.