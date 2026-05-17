Глава МФЛ Осипов о шутках про себя: «Если мне некомфортно нахождение человека внутри моего продукта, его здесь не будет. Имею право делать у себя дома, что хочу»

Осипов: если мне некомфортно нахождение человека в МФЛ, его здесь не будет.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о шутках в свою сторону.

Ранее форвард ФК «10» Шера придумал анекдот, в котором пошутил про Осипова:

«Сидят [руководители Медиалиги] в кабинете: – Может гладкий чемпионат сделаем, чтобы было больше топовых матчей? – Не, может, сделаем меньше команд в лиге, чтобы не было проходных клубов? Осипов говорит: «###, мужики, а может я ##### на вертолете прилечу».

Напомним, президент МФЛ прилетел на вертолете на матч открытия седьмого сезона Медиалиги в Абхазии и приземлился на поле стадиона.

«Шутки Шеры меня не задевают. Я считаю, что Шера не сильно хорошо умеет шутить, чтобы делать это в адрес человека, который в состоянии за оскорбительные шутки применять различного рода санкции. Я старше Шеры почти в два раза. Я не буду терпеть то, что он пытается преподнести как шутку.

Рассказывать или кого-то оскорблять я не буду. Если мне некомфортно внутри моего продукта нахождение какого-то человека, его здесь не будет. Я имею полное право делать у себя дома, что хочу. Это мой дом. Вы здесь гости. Можем найти общий язык и подискутировать, но принимать в свой адрес оскорбления от людей, которые никакого права на это не имеют, я терпеть не буду», – сказал Осипов.