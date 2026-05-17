  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Глава МФЛ Осипов о шутках про себя: «Если мне некомфортно нахождение человека внутри моего продукта, его здесь не будет. Имею право делать у себя дома, что хочу»
0

Глава МФЛ Осипов о шутках про себя: «Если мне некомфортно нахождение человека внутри моего продукта, его здесь не будет. Имею право делать у себя дома, что хочу»

Осипов: если мне некомфортно нахождение человека в МФЛ, его здесь не будет.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о шутках в свою сторону.

Ранее форвард ФК «10» Шера придумал анекдот, в котором пошутил про Осипова:

«Сидят [руководители Медиалиги] в кабинете: – Может гладкий чемпионат сделаем, чтобы было больше топовых матчей? – Не, может, сделаем меньше команд в лиге, чтобы не было проходных клубов? Осипов говорит: «###, мужики, а может я ##### на вертолете прилечу».

Напомним, президент МФЛ прилетел на вертолете на матч открытия седьмого сезона Медиалиги в Абхазии и приземлился на поле стадиона.

«Шутки Шеры меня не задевают. Я считаю, что Шера не сильно хорошо умеет шутить, чтобы делать это в адрес человека, который в состоянии за оскорбительные шутки применять различного рода санкции. Я старше Шеры почти в два раза. Я не буду терпеть то, что он пытается преподнести как шутку. 

Рассказывать или кого-то оскорблять я не буду. Если мне некомфортно внутри моего продукта нахождение какого-то человека, его здесь не будет. Я имею полное право делать у себя дома, что хочу. Это мой дом. Вы здесь гости. Можем найти общий язык и подискутировать, но принимать в свой адрес оскорбления от людей, которые никакого права на это не имеют, я терпеть не буду», – сказал Осипов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал WINLINE Медиалиги
logoWinline Медиалига
logo«Шера» Андрей Шерешков
logoНиколай Осипов
logoФК 10

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну хоть бы сам анекдот привели, а то вообще непонятно, кто есть ху в этой битве Пупы и Лупы.
Ответsmoker
Ну хоть бы сам анекдот привели, а то вообще непонятно, кто есть ху в этой битве Пупы и Лупы.
Вы в данном противостоянии за Пупу или за Лупу?)
Ответsmoker
Ну хоть бы сам анекдот привели, а то вообще непонятно, кто есть ху в этой битве Пупы и Лупы.
У меня в детстве соседский пацан лет пяти сочинял анекдоты такого типа:
- Шёл мужик и вступил в ГОВНО!!! ХАХАХАХА!

Учитывая интеллектуальный уровень игроков этой лиги, не думаю, что там что-то намного тоньше и интереснее. Поэтому меняйте в шутке выше слово "мужик" на слово "Осипов", и получите искомое.
Я правильно понимаю, что весь этот "продукт" строится на скандалах, шутках и оскорблениях в адрес всех-всех-всех, но только не г-на Осипова и уважаемых спонсоров?
ОтветВладимир Данилов
Я правильно понимаю, что весь этот "продукт" строится на скандалах, шутках и оскорблениях в адрес всех-всех-всех, но только не г-на Осипова и уважаемых спонсоров?
Ну да, и в этом есть логика.

Медиалига помойка, но главного по помойке мазать грязью запрещено)
ОтветВладимир Данилов
Я правильно понимаю, что весь этот "продукт" строится на скандалах, шутках и оскорблениях в адрес всех-всех-всех, но только не г-на Осипова и уважаемых спонсоров?
Конечно особенно буков меня помню там сразу забанили во всех пабликах когда написал что буки наживаться на больных людях лудоманах )
Это моя корова,и я её дою!))
На самом деле, шутить в России можно о чем угодно. Надо просто избегать нескольких острых тем: политики, религии, истории, национальностей, армии, силовых ведомств, семьи, школы, медицины и Осипова.
А как же утверждали, Медиа лига вся на позитиве, нет субардинации!
Неприкрытая угроза. Нагловатый и самоуверенный этот Осипов, прямо царь среди пигмеев. Забывает что любого чиновника можно сегодня выдвинуть, а завтра задвинуть.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Неприкрытая угроза. Нагловатый и самоуверенный этот Осипов, прямо царь среди пигмеев. Забывает что любого чиновника можно сегодня выдвинуть, а завтра задвинуть.
Это называется частная лига
какой же этот осипов закомплексованный мальчик)
Анекдот действительно не особо смешной. Зато Осипов, возомнивший себя пупом Земли, выглядит смешно.
Спорта, ты знаешь правила.
Кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично, как сформулировал классик
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ребко говорил министру: «Вы нас #########!» Тот отвечал: «Хочешь сказать, что я ########?!» Пискунов о задержках зарплаты в «Луче»
сегодня, 11:37
«Почувствовал, что коллектив напряжен и не готов биться за тренера». Владелец «СиндЕката» о смене тренера после трех побед
сегодня, 10:08
Защитник «Народной» Пискунов: «В Медиалиге судьи постоянно разговаривают и думают, что они главные на поле»
вчера, 19:40
Арс об «Амкале»: «Не лучшая их версия, но в игре с нами будут все из себя выжимать»
вчера, 18:28
«Я и Fight Nights не сказали своего последнего слова». Шишков о будущем клуба в медиафутболе
вчера, 13:57
Лактионов о просмотре Скоропупова в основе «Урала»: «Он делает доброе дело для молодых футболистов, показывая, что можно возобновить карьеру»
вчера, 09:27
Дмитрий Егоров: «Генич – не Уткин. Он самый обычный простой комментатор»
18 мая, 17:52
Константин Генич: «Егоров – человек-говно. Райзен вообще цыган»
18 мая, 17:12
«Я в ####. Честно скажу, игра говно». Спортивный директор Fight Nights Шишков о четырех поражениях подряд в Медиалиге
18 мая, 15:42
Крап пройдет просмотр в команде Неймара из бразильской Кингс Лиги. Экс-звезда 2Drots забанен во всех медийных проектах в России
18 мая, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник «Ротора» Пискунов о зарплатах в ФНЛ: «Я получал 200 тысяч рублей в 2012-м. За полгода купил подержанный Range Rover за 1,6 млн»
34 минуты назад
Экс-тренер «Титана» Медведев возглавил «Сатурн»
сегодня, 13:35
Экс-защитник «Ротора» Пискунов: «Кто-то сразу из академии «Спартака» попадает в основу. У меня путь от КФК до РПЛ»
вчера, 16:44
«Ну это 100% Тима Мозгов». Сооснователь Media Basket Кострубов назвал топ-3 игрока в истории лиги
вчера, 12:10
Около 10 тысяч зрителей посетили финал Media Basket на ЦСКА Арене
18 мая, 19:15
«Березуцкий говорит: «Ну что, Илья, велком!» Скорый такой: «Ту Сен-Тропе?» Тот отвечает: «В большой футбол! Какой Сен-Тропе?» Хавбек ФК «10» Бала о тренировке Скоропупа с «Уралом»
18 мая, 10:06Видео
Федор Смолов: «Поздравляю всех с окончанием РПЛ. Теперь можно официально наслаждаться футболом»
17 мая, 17:30
Центровой «Майами» Голдин посетил Финал четырех Лига Ставок Media Basket
17 мая, 16:56Видео
«Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала». Дэн Безопасность об экс-хавбеке 2Drots и ФК «10»
17 мая, 12:22Видео
В трансляциях Лига Ставок Media Basket применили нейросетевые повторы
16 мая, 18:49Видео
Рекомендуем