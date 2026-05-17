«Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала». Дэн Безопасность об экс-хавбеке 2Drots и ФК «10»

Дэн Безопасность: Скоропуп может провести летние сборы с основой «Урала».

Директор по безопасности WINLINE Медиалиги Дэн Безопасность сообщил, что хавбек «Урала-2» Илья Скоропупов может провести сборы с основной командой екатеринбуржцев.

«Если все будет как сейчас, то Скоропуп проведет летние сборы с основой «Урала », и дальше все будет зависеть от него», – сказал Дэн Безопасность .

У Скоропупова 2+1 по «гол+пас» за 8 матчей в профессиональном футболе.

Ранее хавбек выступал за медиакоманды Basement , «Матч ТВ», «Титан », 2Drots и ФК «10».

В январе 2026-го Скоропуп перешел в «Урал-2 », выступающий во Второй лиге Б .

В тренерский штаб Василия Березуцкого в «Урале» входит экс-тренер 2Drots Дмитрий Смирнов.

Напомним, «Урал» сыграет в стыковых матчах за попадание в Мир РПЛ.

