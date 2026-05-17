Underground Bizne$ – чемпионы 7-го сезона Media Basket. 17 очков Понкрашова не помогли DAWGS победить в финале
Результаты Финала четырех Лига Ставок Media Basket.
17 мая, воскресенье
1/2 финала
Underground Bizne$ – Lugang Team (команда Гуфа) – 24:20
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 19:12
Финал
DAWGS – Underground Bizne$ – 31:38
Матчи прошли в Москве на «ЦСКА Арене».
Команда артиста Даниила Помни Underground Bizne$ стала чемпионом 7-го сезона Media Basket. Антон Понкрашов набрал 17 из 31 командных очков, однако это не помогло DAWGS победить в финале (31:38).
Lugang Team рэпера Гуфа с Филиппом Гафуровым вылетела в полуфинале от Underground Bizne$ (20:24).
Играющий тренер Rocket Team Тимофей Мозгов ни набрал ни одного очка в игре против DAWGS (12:19). Это поражение в полуфиналах стало третьим для команды Мозгова за четыре сезона.
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.
