Underground Bizne$ – чемпионы 7-го сезона Media Basket. 17 очков Понкрашова не помогли DAWGS победить в финале

17 мая, воскресенье

1/2 финала

Underground Bizne$ – Lugang Team (команда Гуфа) – 24:20

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 19:12

Финал

DAWGS – Underground Bizne$ – 31:38

Матчи прошли в Москве на «ЦСКА Арене».

Команда артиста Даниила Помни Underground Bizne$ стала чемпионом 7-го сезона Media Basket. Антон Понкрашов набрал 17 из 31 командных очков, однако это не помогло DAWGS победить в финале (31:38). 

Lugang Team рэпера Гуфа с Филиппом Гафуровым вылетела в полуфинале от Underground Bizne$ (20:24).

Играющий тренер Rocket Team Тимофей Мозгов ни набрал ни одного очка в игре против DAWGS (12:19). Это поражение в полуфиналах стало третьим для команды Мозгова за четыре сезона.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

Андеграунд, красавчики. А за Рокетс обидно, хорошо Мозгова выключили
Чтобы было ещё круче, я бы предложил названия всех команд медиалиги пИсАтЬ вОт ТаК. Было бы dAwGs vs lUgAnG tEaM 115 - 120
зачем про это г рассказывают в баскетбольной ветке?
