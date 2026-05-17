«Броуки» победили «Матч ТВ» в заключительном матче 4-го тура Медиалиги. Гаучо забил дебютный гол за команду Генича
«Броуки» победили «Матч ТВ» в заключительном матче 4-го тура Медиалиги.
WINLINE Медиалига, 4-й тур
17 мая, воскресенье
«Матч ТВ» – «Броуки» – 1:2
Голы: 0:1 – Хвастухин (34), 1:1 – Гаучо (49), 1:2 – Дасаев (50).
«Матч ТВ»: Муха, Кириченко, Рзаев, Спира, Михайлов, Киселев, Рыбаков, Капитанов, Злобин, Гаучо, Зубков.
«Броуки»: Зириков, Давыд, Сухой, Мура, Рональдо, Черный, Хвастуха, Маковеев, Чуперка, Мэджик, Переверзев.
Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии