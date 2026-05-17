2Drots обыграли FC ViBE Кузнецова в 4-м туре Медиалиги
2Drots обыграли FC ViBE Кузнецова в 4-м туре Медиалиги.
Медиалига, 4-й тур
17 мая, воскресенье
FC ViBE – 2Drots – 2:4
Голы: 0:1 – Пога (9), 0:2 – Манна (21), 1:2 – Разборов (22), 1:3 – Чужой (41), 1:4 – Курза (41), 2:4 – Разборов (48).
FC ViBE: Махарадзе, Арсланов, Карл, Фетисов, Голятов, Таги-Заде, Великородный, Каджая, Бабков, Блатов, Федоров.
2Drots: Кайков, Евтушенко, Чежия, Лога, Морозов, Манна, Пога, Фартуна, Дрозд, Абрамян, Муся.
Матч проходит в Москве на Cosmos Arena.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии