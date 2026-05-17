ФК «10» обыграл «Эгриси» в 4-м туре МФЛ – 4:2. У клуба блогера Вилсакома 0 очков после 4-х туров
Медиалига, 4-й тур
17 мая, воскресенье
ФК «10» – «Эгриси» – 4:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Гайнуллин (9), 2:0 – Кутуз (30), 2:2 – Н. Балашов (47, пенальти бонусным), 3:2 – Ефимов (48), 4:2 – Голышев (49).
ФК «10»: Яра, Идову, Гудай, Лыс, Вяткин, Гайнуллин, Мокаев, Клен, А. Балашов, Данилин, Кутуз.
«Эгриси»: Коненков, Н. Балашов, Иванов, Яненко, Крюков, Захаров, Чванов, Ульбашев, Шортанов, Сушилин, Ананьев.
Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
