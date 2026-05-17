«СиндЕкат» обыграл Fight Nights в 4-м туре МФЛ – 3:1. У команды Гаджиева 0 очков и 15 пропущенных голов за 4 матча
Медиалига, 4-й тур
17 мая, воскресенье
Fight Nights – «СиндЕкат» – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Репях (10), 0:2 – Герас Jr. (14), 1:2 – Шрейнер (36), 1:3 – Златан (46).
Fight Nights: Арби, Матвийчук, Долгушин, Старостенко, Калмыков, Кокоев, Клишин, Сафонов, Деобальд, Логуа, Коваленок.
«СиндЕкат»: Арап, Герас Jr., Сосранов, Дзантиев, Сакович, Подокс, Репях, Газдан, Филимонов, Дружинин, Златан.
Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
