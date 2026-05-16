Lit Energy разгромил Prime Squad в 4-м туре Медиалиги. У Базелюка второй хет-трик в сезоне

Prime Squad разгромно проиграл Lit Energy в 4-м туре МФЛ-7.

Медиалига, 4-й тур

16 мая, суббота

Prime Squad – Lit Energy – 0:6 (0:1)

Prime Squad: Сычев, Саля, Ихеб, Нова, Сэмио, Иванков, Анисимов, Кара, Яки, Ляпа, Радч

Lit Energy: Сэм, Мусса, Спичка, Чиж, Киряков, Арс, Ивакин, Сулейманов, Алекс, Базелюк, Ромарио

Голы: 0:1 – Алекс (11), 0:2 – Базелюк (П, 27), 0:3 – Карев (32), 0:4 – Забава (39), 0:6 – Базелюк (Б, 46).

Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.

Константин Базелюк оформил второй хет-трик в сезоне. До этого года в Медиалиге у него не было даже дубля. Всего экс-форвард ЦСКА забил уже 9 мячей, 6 из них – с пенальти. Второй в гонке бомбардиров Кутуз из ФК «10» – у него 4 гола.