Гаджиев о бойцовской карьере Кудряшова: «Пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно»

Камил Гаджиев: возможно, Кудряшов вернется в бои.

Глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном продолжении выступлений бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова в единоборствах.

Напомним, Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.

«Я думаю, Федя наверняка столкнулся с мыслью: «Зачем мне вообще все это было надо?» Но пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно. Возможно, захочется вкусить это до конца. Потому что к этому бою он начал готовиться за месяц, долго он не занимался. Потренируйся он еще месяц-полтора — и бой для него сложился бы удачнее. Пока предпосылок для продолжения нет, но, возможно, мы к этому разговору еще вернемся», – сказал Гаджиев.