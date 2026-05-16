СКА обыграл «Апсны» в 4-м туре Медиалиги
СКА победил «Апсны» в 4-м туре МФЛ-7.
Медиалига, 4-й тур
16 мая, суббота
СКА – «Апсны» – 2:0
СКА: Бага, Наба, Терри, Теняев, Герчик, Еременко, Малыха, Аддо, Сима, Бадоев, Корж
«Апсны»: Цулая, Асландзия, Шолох, Дгебуадзе, Чичба, Тарба, Пантелеев, Чалигава, Айба, Цвинария, Агрба
Голы: 1:0 – Аддо (5), 2:0 – Сима (46)
Матч прошел в Москве на Cosmos Arena.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
