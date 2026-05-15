Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»

Камил Гаджиев: вытащить Талалаева и Радимова в ринг будет сложно.

Глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможности проведения боя Владислава Радимова и Андрея Талалаева.

Ранее Талалаев, комментируя высказывание Радимова о спаде «Балтики» в концовке сезона, заявил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников ». Весной промоушен Гаджиева Fight Nights организовывал бой между экс-игроком сборной России Федором Кудрявым и рэпером Гуди.

«Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джигана мы видим людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом – крутейшие футболисты. Сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом дружат. Хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее.

Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал: а возможен ли такой бой? Но понял, что скорее нет. Владислав – эксперт, Андрей – тренер.

Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль», – сказал Гаджиев.