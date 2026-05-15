  Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»
Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»

Глава Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможности проведения боя Владислава Радимова и Андрея Талалаева.

Ранее Талалаев, комментируя высказывание Радимова о спаде «Балтики» в концовке сезона, заявил: «Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Весной промоушен Гаджиева Fight Nights организовывал бой между экс-игроком сборной России Федором Кудрявым и рэпером Гуди.

«Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джигана мы видим людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом – крутейшие футболисты. Сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом дружат. Хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее.

Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал: а возможен ли такой бой? Но понял, что скорее нет. Владислав – эксперт, Андрей – тренер.

Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль», – сказал Гаджиев.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «СЭ»
Этому дай волю он вы все население на бойню вывел в ринг. Я каналы щелкаю на приставке там 3-4 футбола и по 20-и морды бьют…
Диктор на ринге:
«Итак, дамы и господа, в сегодняшнем бою участвуют, боец в красном углу - Андрюша «Свирепый Медведь» Талалаев, против него боец в синем углу - Владюша «Троянский Конь» Буланов.
Лееетс гет реди фор рамблллл!» 😁
Федор Кудрявый это кто?)
Может Кудряшов?
Ты прикалываешься, бро?! Их же всего трое великих - Пеле, Марадона и Федор Кудрявый))
Походу теперь любой полуконфликт известных людей будет в ринге решаться
Эволюция неравномерна и до таких товарищей ещё не дошла
Вы чё, ку-ку? Они только на языках и с расстояния.
Этот бой собрал бы невероятное количество просмотров
Сомнительно.
Всё зависит от суммы.
Лямов за 50 каждый из них вылетит в ринг.
Но бой никогда не окупится
Радимов в плоховатой форме, лишний вес... думаю, Талалаев его уделает быстро
А может, Талалаев уснёт после первого удара в сопли.
Немного лишнего веса только в плюс в драке с дрищеватым говоруном.
Какая идиотская постановка вопроса
Что за манеры пошли в современном мире? Чёта ляпнул лишнее, сразу в ринг приглашают морды мутузить. Раньше дуэли на шпагах были, позже на пистолетах. Теперь на кулаках.
Пора вернуть пистолеты.
