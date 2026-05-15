Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» высказался о поражении «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в предпоследнем туре Мир РПЛ.

«Динамо» с высокой вероятностью подарило чемпионство «Зениту». Наконец-то они отметят столетие, хотя я был не против, чтобы отложили это еще на сезончик.

У меня была чуйка, что «Динамо» не проиграет. Они – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки [могут].

«Краснодар» на сегодняшний день – команда другого уровня. Они сильнее. Но, к сожалению, результат против той команды, за которую я переживал. Они сами виноваты», – сказал Смолов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Комментарии

Так ты же и клал этот х*р когда был в Динамо
Вот именно
Он со знанием дела и говорит)
Нет, наверное должны были сдать игру они)
Так Федя знает толк в том, о чём говорит ;-)
Комментарий скрыт
А вот и Паненка порвалась.
Какой же он… фу…
...фломёт!
...фломицин
Как раз таки для людей и выиграли, играют не для себя а для болельщиков! Для себя во дворе играл бы на пиво... Без болельщиков вы нахер никому не нужны! Динамо вылетело из кубка и было дело принципа реабилитироваться за поражение перед болелами на своем стадионе и они молоды что так сыграли. В Феденой голове даже для таких вещей мозгов не хватает...
Паненка тоже была ни для тебя, ни для людей. Да вообще ни для кого кроме Субашича
Ну, так-то паненка порадовала миллионы людей, просто они все были хорватами 😀
Люди только в Краснодаре?
Это же представитель «всероссиян» говорит. Не будь к нему строг
нам такой представитель нафиг не нужен
Федор, вы производите впечатление человека, который перепутал удачное попадание в нужную эпоху с личной гениальностью. Деньги – да, случились и большие. А вот с масштабом личности и ценностью советов пока как-то не задалось.
Для фактического воспитанника «Динамо» это просто отвратительная фраза. Когда Бубнов год назад поздравлял Смолова с чемпионством в Краснодаре и пнул «Динамо», Федя тоже поддакнул и недостойно высказался в духе «Ну вот потому я оттуда и ушел»
урод он просто
Он скорее воспитанник саратовского Сокола. Сколько он провел в системе Динамо перед переходом во взрослую команду? 1-2 года?
Не понимаю подобных заявлений. У нас соревнование или что? А тут прямой призыв слить игру. Каждая команда играет за себя. И цель игры выигрывать , а не решать пасьянсы, кому подставиться, кого выиграть, что бы сделать ту или иную команду чемпионом.
