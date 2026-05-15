Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»

Федор Смолов: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют.

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз » Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» высказался о поражении «Краснодара » от «Динамо» (1:2) в предпоследнем туре Мир РПЛ .

«Динамо» с высокой вероятностью подарило чемпионство «Зениту ». Наконец-то они отметят столетие, хотя я был не против, чтобы отложили это еще на сезончик.

У меня была чуйка, что «Динамо» не проиграет. Они – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки [могут].

«Краснодар» на сегодняшний день – команда другого уровня. Они сильнее. Но, к сожалению, результат против той команды, за которую я переживал. Они сами виноваты», – сказал Смолов.