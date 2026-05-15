Рэпер Мот – хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket

Рэпер Мот – хедлайнер финала 7-го сезона Лига Ставок Media Basket.

В Финал четырех пробились четыре команды. DAWGS Андрея Кириленко (президент) и Антона Понкрашова (играющий тренер). Rocket Team, которую с седьмого сезона тренирует Тимофей Мозгов. Lugang Team, ее президент — рэпер Гуф. И Underground Bizne$ артиста Даниила Помни.

Финал сезона пройдет в воскресенье 17 апреля на ЦСКА Арене. В один вечер состоятся полуфиналы, матч за чемпионский кубок, шоу-программа и выступление хедлайнера.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов , шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.