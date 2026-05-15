«Лига и так популярна, без вас». Мусагалиев о работе медиафутбольных пабликов

Азамат Мусагалиев: медиапаблики не дорабатывают, чистой воды паразитизм.

Президент ФК «10» и комик Азамат Мусагалиев недоволен работой пабликов, освещающих матчи WINLINE Медиалиги .

«Я не удивлен, что у Медиалиги нет прироста или упадка. К плей-офф будет что-то поинтереснее. Вот что вам интересно? Поговорить с игроками «Десятки » после поражения от СКА? А почему я должен предоставлять игроков для интервью?

Я в какой-то мере расплачиваюсь контентом со спонсорами. Если вы готовы оплатить контент, давайте разговаривать. А если вы просто ждете – это паразитизм. Вы чуть-чуть залезли на голову. К вам ребята подходят, говорят, а вы еще недовольны.

Медиапаблики не дорабатывают. Чистой воды паразитизм. Это проблема лиги. Она предоставляет условия работы, а что для этого делают сами паблики? Паблики прикрываются тем, что они популяризируют лигу. Лига и так популярна, без вас. Я считаю, это несправедливо. В какой-то мере паблики работают во вред лиге», – сказал Мусагалиев в интервью корреспонденту Спортса’‘ Даниилу Ильюшенко.