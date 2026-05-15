«Это был матч из Медиалиги. Если бы там были Некит из 2Drots и Райзен из «Броуков», было бы похоже еще больше». Гурцкая о «Пари НН» – ЦСКА
Тимур Гурцкая: «Пари НН» – ЦСКА – это был матч из WINLINE Медиалиги.
Тимур Гурцкая и Александр Дорский обсудили матч 29-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – ЦСКА (1:2).
Александр Дорский: «Пари НН» – ЦСКА – главное шоу понедельника»
Тимур Гурцкая: «Хорошо, что ты называешь это шоу, а не футболом. Это был матч из Медиалиги. Если бы там были Некит из 2Drots и Райзен из «Броуков», это было бы похоже еще больше. Честно говоря, даже не понимаю, как комментировать этот матч».
Дорский: «Офигенный матч! Немножко цирковое представление».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Итоги»
