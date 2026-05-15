«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
Тимур Гурцкая сравнил два момента у ворот «Динамо» в матче 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1).
«Задача Ленини – просто попасть по мячу. Он был сконцентрирован [на этом]. Куда полетит мяч, он не контролировал, потому что он не нападающий, а опорник, собака. Это не его работа, он там стихийно оказался.
А этот [Боселли] мало того, что бежал, еще, сука, оглядывался. Смотрел, догоняют – не догоняют, на это терял время. И что он сделал? Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки», – сказал Гурцкая.
Момент, который отнял у «Краснодара» лидерство. Как Боселли запорол этот выход?
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Итоги»
Но выражаться о человеке, так это не красиво. Кто дал право так отзываться.
Это спорт, Роберто Баджо вообще пенальти не забил
Когда играешь без скамейки, потеря очков неизбежна, поэтому пусть Галицкий при всей симпатии к нему себя винит что зимой не усилил состав и отпустил Козлова
Мало ли игроков выходы один на один не забивали. Бывает.