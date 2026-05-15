«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»

Тимур Гурцкая: лучше бы Боселли пошел в Медиалигу.

Тимур Гурцкая сравнил два момента у ворот «Динамо» в матче 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1).

«Задача Ленини – просто попасть по мячу. Он был сконцентрирован [на этом]. Куда полетит мяч, он не контролировал, потому что он не нападающий, а опорник, собака. Это не его работа, он там стихийно оказался.

А этот [Боселли] мало того, что бежал, еще, сука, оглядывался. Смотрел, догоняют – не догоняют, на это терял время. И что он сделал? Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки», – сказал Гурцкая.

