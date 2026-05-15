  «Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»

Тимур Гурцкая сравнил два момента у ворот «Динамо» в матче 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Краснодар» (2:1).

«Задача Ленини – просто попасть по мячу. Он был сконцентрирован [на этом]. Куда полетит мяч, он не контролировал, потому что он не нападающий, а опорник, собака. Это не его работа, он там стихийно оказался.

А этот [Боселли] мало того, что бежал, еще, сука, оглядывался. Смотрел, догоняют – не догоняют, на это терял время. И что он сделал? Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки», – сказал Гурцкая.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Итоги»
Нифига у Гурцкой бомбит. Как будто реально на чемпионство Краснодара круглую сумму поставил, а как прогорел - ищет крайних.
Кто же тебе сук@ право дает людей оскорблять,быдло.
Ответ itallyan1c
Кто же тебе сук@ право дает людей оскорблять,быдло.
Те кто смотрят их никчемное шоу
В Медиалиге ни один игрок так не убежал бы со своей половины поля
Ответ andrew.p
В Медиалиге ни один игрок так не убежал бы со своей половины поля
Комментарий скрыт
Ответ Антоша
Комментарий скрыт
Это что ? Клички гончих на скачках?
Не фан Краснодара.
Но выражаться о человеке, так это не красиво. Кто дал право так отзываться.
Это спорт, Роберто Баджо вообще пенальти не забил
Мнение этого долбача вряд ли кого интересует
Как же порвался, бедолага
Ответ ZarvuR2020
Как же порвался, бедолага
Видать действительно много денег на ставках потерял, раз до сих пор успокоиться не может)
Там в финале последнего чемпионата мира тоже наверное "калеки" не забивали выходы 1 на 1...
Вопрос что нужно было сделать со Смоловым за паненку на ЧМ в понимании Гурцкая, там Боссели пробежал очень большую дистанцию, пробил не очень, но вратарь максимально сократил угол обстрела.
Когда играешь без скамейки, потеря очков неизбежна, поэтому пусть Галицкий при всей симпатии к нему себя винит что зимой не усилил состав и отпустил Козлова
Вот напал на бедолагу) Точно наверное у него ставка большая сгорела)

Мало ли игроков выходы один на один не забивали. Бывает.
У Краснодара столько моментов было. Не надо валить все на Боселли.
