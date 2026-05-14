1

Сэмио о 2Drots: «Чемпионскую команду собирали не Жека и Некит, а Белка. Ему пусть памятник поставят»

Сэмио: чемпионскую команду 2Drots собирали не Жека и Некит, а Белка.

Бывший защитник 2Drots Владислав «Сэмио» Семенов высказался о перестройке команды.

«Решение Жеки и Некита убрать старичков из 2D? Время покажет. Они считают, что это было правильное решение. 3/3 выиграли, молодцы. Рад за них.

Суть в том, что не они собирали чемпионскую команду. Не им рассказывать о чемпионском духе. Пусть Белке памятник поставят – он позвал друзей, в итоге собрали команду, которая выигрывала долгое время.

Сейчас соберите еще одну такую же команду – все похлопают и скажут, какие вы суперменеджеры», – сказал экс-капитан 2D.

Сэмио покинул 2Drots в январе текущего года. Он присоединился к 2D осенью 2022 года. В составе «самураев» защитник выиграл второй сезон WINLINE Медиалиги, МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги.

В настоящий момент Сэмио выступает за Prime Squad вместе с экс-звездами 2Drots – Слоном, Стилем, Сычевым и Арчи. Главным тренером команды является Алана Гатагов.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoНекит 2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoWinline Медиалига
logoБелка
logo2Drots
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoPrime Squad
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть же белки памятник, это где "ядра чистый изумруд, и слуги белку стерегут.... "
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
СКА играет с «Апсны» в 4-м туре Медиалиги
50 минут назадLive
«Банка» уступила «Юнисону» в серии буллиталити в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 10:15
2Drots сыграют с FC Vibe Кузнецова, «Амкал» против «Народной Команды» в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 08:05
Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»
вчера, 19:09
Экс-нападающий ПСК и «Кубань Холдинг» Захаров – новый игрок «Амкала»
вчера, 18:12
Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»
вчера, 17:17Видео
«Лига и так популярна, без вас». Мусагалиев о работе медиафутбольных пабликов
вчера, 14:07
«Это был матч из Медиалиги. Если бы там были Некит из 2Drots и Райзен из «Броуков», было бы похоже еще больше». Гурцкая о «Пари НН» – ЦСКА
вчера, 11:56
«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
вчера, 09:18
Погребняк о бое с рэпером Гуди: «За 300 млн рублей подумал бы»
14 мая, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о бойцовской карьере Кудряшова: «Пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно»
сегодня, 10:47
Рэпер Мот – хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
вчера, 15:01
Рэпер Дрейк подколол Леброна Джеймса в слитой песне: «Я настоящий ниггер, а он нет»
14 мая, 19:49
Васин о Медиалиге: «Дал понять, что не горю желанием. Хотелось спокойно играть в падел и путешествовать по другим странам»
14 мая, 19:30
«Титов, Павлюченко, Зобнин». Рэпер Yanix назвал любимых футболистов «Спартака»
14 мая, 11:44Видео
Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»
13 мая, 20:03Видео
Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
13 мая, 15:26
Тренер «Эгриси» Лисицын предложил 16-летнему болельщику, у которого отобрали футболку Сперцяна, стать помощником на матче Медиалиги
12 мая, 15:04Видео
Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
10 мая, 19:02
Генич прослезился после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «Щупаешь пульс и, хватаясь за голову, смотришь, что происходит»
10 мая, 17:38Видео
Рекомендуем