Сэмио о 2Drots: «Чемпионскую команду собирали не Жека и Некит, а Белка. Ему пусть памятник поставят»

Сэмио: чемпионскую команду 2Drots собирали не Жека и Некит, а Белка.

Бывший защитник 2Drots Владислав «Сэмио» Семенов высказался о перестройке команды.

«Решение Жеки и Некита убрать старичков из 2D? Время покажет. Они считают, что это было правильное решение. 3/3 выиграли, молодцы. Рад за них.

Суть в том, что не они собирали чемпионскую команду. Не им рассказывать о чемпионском духе. Пусть Белке памятник поставят – он позвал друзей, в итоге собрали команду, которая выигрывала долгое время.

Сейчас соберите еще одну такую же команду – все похлопают и скажут, какие вы суперменеджеры», – сказал экс-капитан 2D.

Сэмио покинул 2Drots в январе текущего года. Он присоединился к 2D осенью 2022 года. В составе «самураев» защитник выиграл второй сезон WINLINE Медиалиги, МКС-2023 и Суперкубок Медиалиги.

В настоящий момент Сэмио выступает за Prime Squad вместе с экс-звездами 2Drots – Слоном, Стилем, Сычевым и Арчи. Главным тренером команды является Алана Гатагов.