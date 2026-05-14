«Титов, Павлюченко, Зобнин». Рэпер Yanix назвал любимых футболистов «Спартака»
Yanix о любимых игроках «Спартака»: Титов, Павлюченко, Зобнин.
Рэпер Yanix (Янис Бадуров) назвал своих любимых футболистов московского «Спартака».
– Три любимых игрока «Спартака»?
– Давно начал смотреть, когда мне лет 8 было. Поэтому Титов, Павлюченко, Зобнин.
– Самый памятный матч «Спартака»?
– Очень рад был, когда была возможность ходить на матчи Лиги чемпионов. С «Лестером» хороший матч был. С «Наполи» тоже хороший матч, – сказал музыкант.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: инстаграм Дмитрия Дубинина
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Предпочтения - это очень важная информация, но кто-нибудь напишите уже об очередном беспределе по реализации билетов на финал кубка. Сайт продажи упал через минуту после открытия и лежит уже 2 с половиной часа. При этом на Авито за последний час появилось 100500 предложений на перепродажу.
Черенков лучший с большим отрывом
Черенков лучший с большим отрывом
Он тогда еще не начал смотреть матчи Спартака
При первом взгляде на новость подумал, что у Яндекса кроме такси и всего прочего даже свой рэпер есть...)
когда я начал смотреть в 6 лет- Булгаков, Гладилин, Прохоров, может были и лучше их, но по скудоумию дошкольника так
Лестер Наполи лига Европы вообщето
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем