Васин о нокауте Кудряшова: «Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него»

Виктор Васин: ходил на бой Федора Кудряшова, было очень непривычно.

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин высказался о поражении нокаутом экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова от рэпера Гуди.

– Что вызывает у вас больше всего эмоций после завершения карьеры?

– Эмоции, которые испытываешь на футбольном поле, невозможно нигде получить. Недавно ходил на бой Федора Кудряшова. Было очень непривычно. Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него и почувствовал эту атмосферу боев. Во всех видах спорта на высоком уровне ты испытываешь такие суперэмоции и адреналин, какие в обычной жизни невозможно получить. Понятно, что ты радуешься и переживаешь за детей в спорте. Но это не те эмоции, которые есть в футболе.

– Общались с Кудряшовым после боя с Гуди? Как он себя чувствует?

– Нормально, отошел после боя. Но в ринге из-за адреналина ты не чувствуешь удары соперника, а потом все это ощущается. Это не сопоставимо с футболом, когда нам прилетало по ногам. Я не стал ему даже пока звонить. К нему очень большое внимание сейчас. У меня жена переписывалась с его супругой, со здоровьем у него все нормально. Дима Кортава [технический директор Медиалиги] был соорганизатором этих боев, у нас ним тоже есть совместный проект в бизнесе. Он нас сразу пригласил на такое мероприятие, – сказал Васин.

Напомним, Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою турнира «Все против медиафутбола» от Fight Nights.